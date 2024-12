Rechtsanwalt dementiert Jay-Zs Verbindung zu P. Diddys Fall

Jay-Z (55) machte klar: Mit den Vorwürfen gegen P. Diddy will er nichts zu tun haben! In der vergangenen Woche wurde der Rap-Mogul, bürgerlich Shawn Carter, in einer Zivilklage erwähnt, die ihm und Sean "Diddy" Combs (55) vorwirft, nach den MTV Video Music Awards im Jahr 2000 gemeinsam eine damals 13-Jährige missbraucht zu haben. Während der Ehemann von Beyoncé (43) die Anschuldigungen entschieden zurückweist, nimmt nun sein Anwalt Alex Spiro Stellung. "Mr. Carter weiß nichts über die Vorwürfe gegen Mr. Combs und hatte nie eine engere Verbindung zu ihm als auf professioneller Ebene", betonte der Jurist bei einer Pressekonferenz im New Yorker Hauptquartier von Roc Nation, Jay-Zs Unterhaltungsimperium. Die Anschuldigungen bezeichnete sein Team laut Daily Mail als "absurd" und weist jegliche Beteiligung vehement von sich.

"Sie kannten sich viele Jahre beruflich – genau wie in jeder anderen Branche. Bei den Music Awards unterstützen sich Künstler, genauso wie bei anderen großen Events. So ist das nun mal in Berufen", erklärte der Anwalt weiter. Er betonte mehrfach, dass Jay-Z keinerlei Verbindungen zu den laufenden Ermittlungen wegen Menschenhandels und anderen Anklagepunkten gegen Diddy habe. Zudem erwarte er, dass die Klage gegen Jay-Z vom Richter abgewiesen wird. "Es gibt schlichtweg nichts weiter zu sagen", stellte Alex abschließend klar.

Das vermeintliche Opfer, das in den Gerichtsdokumenten anonym als "Jane Doe" auftritt, sorgte mit seinen Anschuldigungen für Schlagzeilen. Mittlerweile geraten die Aussagen der Klägerin allerdings zunehmend ins Wanken. Laut der Klage soll der Übergriff nach der Award-Show im Jahr 2000 stattgefunden haben – angeblich beobachtet von einer weiteren prominenten Person. In einem NBC-Interview räumte die heute 38-Jährige allerdings selbst "einige Fehler" in ihrer Darstellung ein. Besonders die Aussage, dass ihr Vater sie nach der angeblichen Tat abgeholt habe, steht im Widerspruch zu dessen Erinnerung. Jay-Zs Anwälte haben bereits auf die Ungereimtheiten reagiert und fordern die Abweisung der Klage sowie die Offenlegung von "Jane Does" Identität. Ob das Gericht dieser Forderung nachkommen wird, bleibt abzuwarten.

ZUMAPRESS.com / MEGA P. Diddy und Jay-Z, März 2022

Getty Images Jay-Z, Rapper