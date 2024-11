"So groß wie meine Lippen": Katie Price plant eine XXL-Po-OP

Katie Price (46) legt sich erneut unters Messer. Nach diversen Faceliftings und doppelt so vielen Brustoperationen ist nun ihr Po erneut dran. In ihrer Instagram-Story verriet die Reality-TV-Ikone, dass sie sich einem sogenannten Brazilian Butt Lift unterziehen wird. Der OP-Termin sei bereits in trockenen Tüchern, wie sie berichtete: "Ich hatte gerade meinen Beratungstermin, um meinen Hintern so groß wie meine Lippen zu bekommen. Ich werde den Eingriff im Januar machen lassen, aber dieses Mal machen sie einen Ultraschall, was bedeutet, dass es viel sicherer sein wird."

Bei einem Brazilian Butt Lift handelt es sich um eine Körperformung des Hinterteils. Dafür wird meist Fettgewebe von anderen Körperteilen wie beispielsweise den Armen, Beinen oder dem Bauch abgesaugt, steril aufbereitet und anschließend in den Po sowie in die Übergänge zur Hüfte und den Oberschenkeln gespritzt. Für Katie wäre das bereits die dritte BBL-OP.

Erst Anfang November schockte Katie ihre Fans mit einem anderen XXL-Körperteil. "Willkommen zu den größten Lippen, die ich jemals hatte – ich liebe es", freute sich die 46-Jährige auf Social Media und präsentierte ihren riesigen Schmollmund. "Ich wollte sie noch dicker haben, deswegen habe ich die Filler gewechselt. Jetzt fühlen sie sich größer und dicker an", erklärte sie weiter. Da ihr Po zu ihren Lippen passen soll, muss sich die fünffache Mutter nun wohl oder übel erneut unters Messer legen.

Instagram / katieprice Katie Price im August 2024

Instagram / katieprice Katie Price im November 2024

