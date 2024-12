Megan Fox freut sich trotz Trennung auf ihr Baby mit MGK

Megan Fox (38) hat bestätigt, dass sie und Machine Gun Kelly (34) ein Baby erwarten. Trotz der Turbulenzen in ihrer Beziehung freut sich die Schauspielerin auf das gemeinsame Kind mit dem Musiker. Wie ein Insider gegenüber Us Weekly berichtete, konzentriert sich Megan derzeit intensiv auf sich selbst und ihre Familie. Nach einem arbeitsreichen Jahr möchte sie mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen und die kommenden Monate genießen. Obwohl es zuletzt Schwierigkeiten zwischen ihr und MGK gab, ist sie voller Vorfreude auf ihre vierte Schwangerschaft.

Berichten zufolge gibt es jedoch erhebliche Vertrauensprobleme zwischen Megan und MGK. So soll die Schauspielerin auf seinem Telefon Dinge entdeckt haben, die ihr Vertrauen erneut erschütterten. "Es gab schon viele Probleme zuvor, aber dieses Mal trifft es sie besonders hart, da sie schwanger ist", so eine Quelle laut dem Magazin. Sie hat angeblich beschlossen, nicht zu ihm zurückzukehren und sich auf sich selbst zu konzentrieren. Die beiden hatten in den letzten Wochen keinen Kontakt, und es scheint, als würden sie aktuell getrennte Wege gehen. Dennoch ist Megan fest entschlossen, ihrem ungeborenen Kind und ihren anderen drei Kindern eine stabile und liebevolle Umgebung zu bieten. Sie hofft, dass eine Pause in der Beziehung ihnen ermöglicht, in Zukunft als Co-Eltern gut zusammenzuarbeiten. Der Musiker respektiert ihre Entscheidung und gibt ihr den nötigen Raum – in der Hoffnung, dass sie irgendwann wieder zueinanderfinden.

Megan und MGK lernten sich 2020 am Set des Films "Midnight in the Switchgrass" kennen und wurden kurze Zeit später ein Paar. Ihre Beziehung war von Anfang an von Höhen und Tiefen geprägt, doch im Januar 2022 verlobten sie sich. Trotz wiederholter Trennungen und Versöhnungen verband die beiden stets der Wunsch, gemeinsam eine Familie zu gründen. Freunde des Paares berichten, dass die Schwangerschaft ihnen neuen Mut gegeben hat, an ihrer Beziehung zu arbeiten. Nun hoffen beide, dass das gemeinsame Kind ihnen hilft, ihre Differenzen zu überwinden und als Familie zusammenzuwachsen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Megan Fox und Machine Gun Kelly im Juni 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Megan Fox und Machine Gun Kelly im Juni 2022

Anzeige Anzeige