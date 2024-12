Megan Fox und MGKs Freunde hoffen auf Versöhnung durch Baby

Erst kürzlich kamen die Neuigkeiten: Megan Fox (38) und Machine Gun Kelly (34), dessen bürgerlicher Name Colson Baker ist, erwarten ein Kind. Jetzt sind die beiden, die sich 2020 am Set des Films "Midnight in the Switchgrass" begegneten und seitdem mehrere Höhen und Tiefen in ihrer Beziehung durchlebt haben, getrennt. Dem Magazin Us Weekly hat ein Insider nun verraten, dass Freunde des Paares auf eine Versöhnung hoffen. Laut der Quelle könnte die Schwangerschaft von Megan die beiden wieder näher zueinander bringen. Megan und MGK waren 2022 verlobt, doch Probleme und erneute Trennungen machten Pläne für die Hochzeit zunichte.

Die Liebe zwischen Megan und dem Musiker war seit Beginn leidenschaftlich, wenn auch oft turbulent. Der Insider betont, dass ihre Beziehung von intensiver Zuneigung als auch tiefem Schmerz geprägt sei: "Sie sind so verliebt, dass sie sich auch stark verletzen können und empfindlich reagieren. Die Leidenschaft offenbart sich zeitweise als intensive Liebe und dann wieder als intensiver Hass." Weiterhin beschreibt die Quelle, warum gerade ein Baby das Beste sei, was den beiden hätte passieren können: "Das ist genau das, was MGK braucht, um sich zu beruhigen und zu entspannen. Es ist das beste Rezept für ihre Beziehung. … Sie freuen sich [über das Kind] und es hat sie einander nähergebracht."

Megan hat sich in der Vergangenheit zaghaft zu ihrer Beziehung geäußert. In einem Interview im "Call Her Daddy"-Podcast im März 2023 beschrieb sie MGK als ihre "Zwillingsseele" und meinte, dass sie immer irgendwie mit ihm verbunden bleiben würde, auch wenn der Beziehungsstatus unklar sei. Die Schauspielerin und der Rapper mussten in der Vergangenheit den Verlust ihres Kindes durch eine Fehlgeburt durchleben, was Megan als extrem belastend bezeichnete. Sie erklärte dem US Magazine, dass dies beide auf eine wilde, aber letztendlich verbindende Reise geschickt habe.

ActionPress Megan Fox und Machine Gun Kelly

ActionPress Schauspielerin Megan Fox und Musiker Machine Gun Kelly

