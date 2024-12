So feiern Jennifer Saro und ihr Freund Alexander Weihnachten

Jennifer Saro (28) und Alexander Meyer (33) gehen seit einigen Monaten gemeinsam durchs Leben. Mit seinem Liebesleben hält sich das Paar allerdings ziemlich bedeckt. Bei den Reality Awards in Köln machte die einstige Bachelorette jedoch eine Ausnahme und verriet gegenüber Promiflash, wie sie und der BVB-Torwart das Fest der Liebe feiern. "Erst mal getrennt – einfach weil meine Familie am anderen Ende von Deutschland wohnt als seine. Aber für nächstes Jahr suchen wir dann eine andere Lösung", erklärte Jennifer.

Wie happy die 28-Jährige mit dem neuen Mann an ihrer Seite ist, machte sie ebenfalls im Gespräch mit Promiflash deutlich. Besonders Alexanders Umgang mit ihrem Sohn Keksi stimmt sie glücklich. "Also tatsächlich könnte ich mir niemanden Besseren an meiner Seite vorstellen, auch was Keksi betrifft. Als wäre er schon immer da gewesen", schwärmte sie am roten Teppich der Galashow.

Im August gab Jennifer bekannt, dass sie sich in einer neuen Beziehung befindet. Zuvor war die Influencerin mit Fynn Lukas Kunz (27) zusammen. Die beiden lernten sich im vergangenen Jahr bei "Die Bachelorette" kennen. Jennifer ist die erste Rosenkavalierin mit Kind. Beim großen Finale hatte sie dem einstigen Love Island-Kandidaten ihre allerletzte Rose übergeben. Ihre Liebe war allerdings nicht von langer Dauer: Nach nur fünf gemeinsamen Monaten folgte die Trennung.

Instagram / jennifersaro Jennifer Saro mit ihrem Sohn Keksi und Alexander Meyer, Oktober 2024

Die Bachelorette, RTL Jennifer Saro und Fynn Lukas Kunz

