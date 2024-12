Nach Trennung von Lars: Dominik Schmitt hat sich verlobt

Dominik Schmitt hat sich verlobt! Der ehemalige Partner von Schauspieler Lars Steinhöfel (38) nahm die romantische Frage seines Partners Blagovest Manyov während eines gemeinsamen Südafrika-Urlaubs an. Blagovest, der genauso wie Dominik als Flugbegleiter arbeitet, überraschte seinen Freund mit einer Ringschatulle und hielt um seine Hand an. "Da habe ich schon geheult", verriet der Ex-Sommerhaus-Star gegenüber Bild. Zwischen den beiden scheint es harmonisch zu laufen: "Wir sind uns sehr ähnlich, wir fühlen gleich, denken gleich, ticken gleich, verstehen uns ohne Worte", schwärmte Dominik.

Nach der Trennung von Lars Steinhöfel fand der Heidelberger schnell sein Glück mit Blagovest – kurz nach dem Liebes-Aus kamen sie zusammen. Laut eigener Aussage hat Dominik mit der Vergangenheit komplett abgeschlossen. Auch Lars befindet sich mittlerweile auf einem anderen Lebensweg. Gegenüber Bild äußerte der Schauspieler, dass er ebenfalls einen Schlussstrich unter die Beziehung gezogen habe: "Ich bin einfach froh, dass ich so einen Charakter nicht mehr in meinem Leben habe. Ich habe einen Haken hinter die Beziehung gesetzt. Aber wenn die beiden jetzt glücklich sind, freue ich mich für sie."

Dominik und Lars waren einige Jahre zusammen gewesen und hatten 2021 am Sommerhaus teilgenommen. Im April vergangenen Jahres war dann plötzlich alles vorbei – der Schauspieler machte seinem Ex daraufhin schwere Vorwürfe. Mehrere Male soll er ihn betrogen haben. "Er sieht halt in mir den Bösewicht und da sage ich: 'Ja, natürlich, du gehst mir mehrmals fremd, du hast mehrere Monate lang eine Affäre.' Na klar, da bin ich jetzt der Bösewicht, weil ich Presse mache", wetterte Lars nach der Trennung im Gespräch mit Promiflash. Dominik streitet die Behauptungen in seinem aktuellen Interview allerdings vehement ab und bezeichnet seinen Verflossenen als "Lügner".

Anzeige Anzeige

Instagram / monsieur_mo_mo Dominik Schmitt, Juli 2022

Anzeige Anzeige

Instagram / larssteinhoefel Lars Steinhöfel und Dominik Schmitt, August 2022

Anzeige Anzeige