Ex-Tänzerin erhebt Vorwürfe gegen Diddy und Jay-Z

Sänger Jay-Z (55) steht erneut im Fokus der Schlagzeilen. Grund dafür sind Aussagen der Autorin Karrine Steffans. Mit ihrem Buch "Confessions Of A Video Vixen" aus dem Jahre 2005 legte sie eine warnende Erzählung über die Gefahren der ansonsten romantisierten Hip-Hop-Musikindustrie vor und sorgte damit in einigen Kreisen für erhebliche Kontroversen. Im Gespräch mit dem Daily Beast schildert sie jetzt erneut ihre Erfahrungen mit Jay-Z, P. Diddy (55) und anderen Größen des Hip-Hops. Unter anderem behauptet sie, Jay-Z nach den Dreharbeiten zum Musikvideo "Hey Papi" bei einem privaten Treffen sexuelle Dienste erwiesen zu haben. Sie beschreibt die Begegnung als "geradlinig" und "ohne Erwartungen". Neben Jay-Z erhebt sie Vorwürfe gegenüber anderen prominenten Persönlichkeiten der Szene, die die dunklen Seiten der Hip-Hop-Industrie offenbaren.

In den frühen 2000er Jahren war Karrine, auch bekannt unter dem Namen Elisabeth Ovesen, als sogenannte "Video Vixen" bekannt und wirkte in verschiedenen Musikvideos mit. Karrines Aussagen werfen nun wiederholt ein Schlaglicht auf die Missbrauchsvorwürfe, die gegen mehrere prominente Rapper erhoben werden. Besonders Diddy sieht sich schweren Anschuldigungen ausgesetzt und wurde wegen mutmaßlicher sexueller Ausbeutung angeklagt. Auch gegen Jay-Z wurde jüngst Klage eingereicht, wobei ihm vorgeworfen wird, im Jahr 2000 ein minderjähriges Mädchen sexuell missbraucht zu haben. Karrine selbst sprach in dem Interview mit dem Daily Beast über die häufig toxische Kultur in der Musikindustrie, die von Machtmissbrauch und Ausbeutung geprägt sei. Dabei zog sie Parallelen zur #MeToo-Bewegung in Hollywood, die seit 2017 ähnliche Strukturen in der Filmbranche aufgedeckt hat. Sie beschreibt die engen Verbindungen in der Hip-Hop-Szene, wo sich weiterhin dieselben Personen gegenseitig begünstigen und Frauen noch immer häufig ausgenutzt werden.

Für Jay-Z ist diese erneute Aufmerksamkeit ein weiterer Moment, in dem sein Privatleben unter die Lupe genommen wird. Der Rapper, der seit 2008 mit R&B-Sängerin Beyoncé (43) verheiratet ist und mit ihr drei Kinder großzieht, hat es meisterhaft verstanden, über Jahrzehnte eine makellose öffentliche Fassade aufzubauen. Seine Beziehungen und Begegnungen vor seiner Ehe wurden jedoch immer wieder von Gerüchten überschattet. Unter anderem wurden ihm Affären mit Schauspielerinnen und Sängerinnen wie Rosario Dawson (45) und Blu Cantrell (48) nachgesagt. Karrines Berichte fügen sich nun in eine Sammlung von Erzählungen über sein Leben vor Beyoncé ein – von dem viele Details bis heute bewusst unter Verschluss gehalten werden.

Getty Images Karrine Steffans im Mai 2008 auf der Buchparty für "21 Nights" von Prince.

Getty Images Jay-Z, Rapper