Krasse Veränderung: Anne Wünsche präsentiert neue Frisur

Anne Wünsche (33) nimmt sich in der Vorweihnachtszeit etwas Zeit für sich. Die dreifache Mama stattete ihrem Friseur einen Besuch ab und präsentierte voller Begeisterung ihre neue Frisur auf Instagram. Mit tiefroten Haaren strahlte die Berlin - Tag & Nacht-Bekanntheit in die Kamera. Ihre langen Strähnen sind außerdem leicht gelockt. "Ich bin echt richtig glücklich. [...] Ich war jetzt so lange blond, und jetzt hatte ich mal wieder Bock auf etwas Dunkles", berichtete die Influencerin freudestrahlend ihren Fans.

Neben Beauty und Co. spricht Anne im Netz auch immer wieder über den Spagat zwischen Karriere und Familie. Zu einem niedlichen Foto mit ihrem Sohn schrieb die gebürtige Brandenburgerin vor wenigen Tagen auf Instagram: "Ich habe gelernt, dass es nicht darum geht, perfekt zu sein, sondern präsent. Es gibt Tage, an denen der Fokus auf Business liegt, und Tage, an denen ich nur Mama bin. Aber beides gehört zu mir. Beides macht mich glücklich." Im Endeffekt stecke sie so viel Herzblut in ihre Jobs, um ihren Kids ein gutes Leben zu bieten.

Bei der Erziehung ihrer Kinder bekommt Anne Unterstützung von ihrem Partner Karim El Kammouchi (36). Allerdings sind die 33-Jährige und der Synchronsprecher dabei nicht immer einer Meinung. Auf Social Media erklärte die Cafébetreiberin kürzlich: "Wir sind uns so halbwegs einig." Ihr Liebster sei vor allem bei Bestrafungen einfach viel strenger als sie. "Ich habe dann immer ein zu großes Herz und zu viel Mitleid", gab sie zu.

Anzeige Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihrem Sohn, Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche und Karim El Kammouchi im Januar 2024

Anzeige Anzeige