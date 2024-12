Verletzen Yeliz Koc und Jannik "Prominent getrennt"-Vertrag?

Rund um Yeliz Koc (31) und Jannik Kontalis kursieren seit geraumer Zeit Liebesgerüchte: Es wird gemunkelt, dass sich beide durch die Dreharbeiten zur kommenden Prominent getrennt-Staffel wieder angenähert haben könnten. Dies wird mitunter durch verdächtige Fotos im Netz verstärkt, auf denen die zwei allem Anschein nach miteinander turteln. In einer Fragerunde auf Instagram möchte ein Fan der Influencerin daher wissen: "Haben du und Jannik keine Angst vor Vertragsstrafen, da ihr euch ja alles andere als unauffällig datet?" Yeliz reagiert daraufhin merklich gelassen: "'Prominent getrennt' ist kein Dating-Format. Es wird nirgendwo ausdrücklich verboten, wieder Kontakt zum Ex zu haben."

Dass beide wieder Kontakt miteinander haben, auch fernab der Dreharbeiten, wurde vor rund einer Woche bekannt. Eine aufmerksame Promiflash-Leserin erwischte die beiden händchenhaltend in Kapstadt und während eines Restaurantbesuchs. Ob zwischen ihnen tatsächlich alte Gefühle aufgekommen sind, ist jedoch nicht bekannt. Auch zu ihrem aktuellen Beziehungsstatus äußerten sich die Realitystars bisher nicht.

Trotz des Stillschweigens der Ex-Partner verhärten sich die Spekulationen immer weiter. Jüngst teilte Jannik zum Beispiel einen Post, in dem er kommentarlos ein Gedicht zur Schau stellte. "Ich könnte nie jemanden lieben/ wie ich dich liebe/ und das ist die Geschichte meines Lebens/ für jetzt und für immer", lautete es darin. Diese verdächtigen Zeilen folgten nur wenige Tage, nachdem er allem Anschein nach mit Yeliz in einer Badewanne gekuschelt hatte. Ob er und Yeliz schon bald auflösen, was zwischen ihnen läuft, bleibt jedoch abzuwarten.

Promiflash Yeliz Koc und Jannik Kontalis in Südafrika, 2024

Instagram / _yelizkoc_ Jannik Kontalis und Yeliz Koc, Realitystars

