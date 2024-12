Turteln Yeliz Koc und Jannik hier zusammen in der Badewanne?

Was läuft da zwischen Yeliz Koc (31) und Jannik Kontalis? Die beiden Realitystars verbrachten in den vergangenen Tagen mehrfach Zeit miteinander – und das wohl nicht als Freunde! Auf Instagram teilt der Ex von Gerda Lewis (32) einen Schnappschuss, auf dem sich zwei Menschen ein gut gefülltes Schaumbad genehmigen. Liebevoll berühren die beiden Personen gegenseitig ihre Knie. Aufmerksamen Betrachtern dürften sofort der Ring und die Fingernägel von Janniks Badebegleitung ins Auge stechen – denn das Schmuckstück und das helle Design der Gelnägel gehören wohl zu keiner Geringeren als Yeliz. Das ist aus dem Social-Media-Profil der Make Love, Fake Love-Bekanntheit zu entnehmen.

Bereits am vergangenen Montag wurden Yeliz und Jannik während eines innigen Moments abgelichtet. Eine aufmerksame Promiflash-Leserin erwischte die beiden Hand in Hand in Kapstadt. Nach dem kleinen Bummel ging es noch in ein schickes Restaurant, in dem sich die beiden reichlich den Bauch vollschlugen. Sollten die beiden ihre vermeintliche Romanze geheim halten wollen, müssten sich Yeliz und Jannik wohl etwas weniger auffällig verhalten. Denn von dem gemeinsamen Restaurantbesuch teilte die 31-Jährige nicht nur die Speisen in ihrer Story, sondern auch das Gesicht ihrer männlichen Begleitung – und zwar das von Jannik!

Dass Yeliz und Jannik eventuell wieder miteinander anbandeln, dürfte für viele Fans keine große Überraschung sein. Kennengelernt haben sich die beiden bei der ersten Staffel von "Make Love, Fake Love", in der sich die Mutter einer Tochter im Finale für Jannik entschied. Nach zwei Monaten war allerdings Schicht im Schacht. Und was machen einige Reality-Pärchen, bei denen es mit der Liebe nicht geklappt hat? Richtig – Prominent getrennt einen Besuch abstatten. So auch Yeliz und Jannik. Interessanterweise wurde erst kürzlich die neue Staffel des Reality-Formats in Südafrika gedreht. Gut möglich, dass sich das Ex-Paar dort wieder angenähert hat.

Anzeige Anzeige

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis und eine weibliche Person in der Badewanne im Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / yelizkoc Yeliz Koc, Realitystar

Anzeige Anzeige