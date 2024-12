Verdächtige Zeilen: Ist Jannik Kontalis wieder verliebt?

Ist Jannik Kontalis etwa wieder vergeben – und noch dazu womöglich an keine andere als seine Verflossene Yeliz Koc (31)? Seit Beginn dieses Monats häufen sich die Gerüchte um die beiden Realitystars: Immer wieder teasern sie an, dass da vielleicht wieder etwas zwischen ihnen laufen könnte. Jetzt wendet sich der Make Love, Fake Love-Teilnehmer wieder an seine Fans und teilt ein Bild in seiner Instagram-Story. Darauf sieht man nichts, außer einem vierzeiligen Gedicht in englischer Sprache. "Ich könnte nie jemanden lieben/ wie ich dich liebe/ und das ist die Geschichte meines Lebens/ für jetzt und für immer", heißt es da in deutscher Übersetzung. Die Verse selbst hat er nicht geschrieben, und es ist auch nicht klar, wem er diese kuriosen Zeilen widmet.

Allerdings zeigen alle Zeichen auf Yeliz. Der neue Hinweis kommt nämlich nur wenige Tage nach einem sehr intimen Foto von Jannik in einer Badewanne. Darauf erkennt man zwar keine Gesichter, doch es ist offensichtlich, dass der Realitystar das Schaumbad nicht alleine genießt. Jannik hat seine Hand sanft auf das nackte Knie seiner Bekanntschaft gelegt – im Hintergrund erkennt man nur die hübsch manikürten Hände und den eleganten Schmuck an den Fingern der unerkannten Dame. Dieser sieht rein zufällig genauso aus wie der Schmuck, den Yeliz kurz zuvor noch auf ihrem eigenen Account präsentiert hat.

Die beiden haben sich bei "Make Love, Fake Love" kennengelernt. Nachdem sie die Show als Pärchen verlassen hatten, ging es bis zum Sommer des vergangenen Jahres ständig hin und her. Nach der Trennung kam Jannik mit Gerda Lewis (32) zusammen – doch auch das hielt nicht sehr lange. Eine aufmerksame Promiflash-Leserin entdeckte den Influencer und Yeliz dann turtelnd in Kapstadt – dort drehten sie gemeinsam die neue Staffel von Prominent getrennt.

Anzeige Anzeige

Instagram / jannikkontalis Gedicht, das Jannik Kontalis auf Instagram geteilt hat

Anzeige Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Jannik Kontalis und Yeliz Koc bei "Make Love, Fake Love"

Anzeige Anzeige

Anzeige