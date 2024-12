Alec Baldwin freut sich nach "Rust"-Vorfall über Comeback

Alec Baldwin (66) hat im Podcast "Fail Better" mit David Duchovny (64) darüber gesprochen, wie erleichtert er sei, dass seine Karriere wieder an Fahrt aufnehme, nachdem die damaligen Dreharbeiten zum Western "Rust" von einer Tragödie überschattet worden sind. Im Oktober 2021 hatte sich am Set ein tragisches Unglück ereignet, bei dem die Kamerafrau Halyna Hutchins (✝42) ums Leben kam und der Regisseur Joel Souza (51) verletzt wurde. Alec, der den Vorfall als "schwere Belastung" für sich und seine Familie bezeichnete, sagte: "Ich habe sieben Kinder und bin froh, dass es mit meiner Arbeit wieder vorangeht." Seine Frau Hilaria Baldwin (40) und die gemeinsamen Kinder seien seine größte Motivation während dieser schwierigen Jahre gewesen.

Die Dreharbeiten zu "Rust" wurden 2023 abgeschlossen, und der Film feierte kürzlich seine Premiere in Polen. Gleichzeitig wurde der Schauspieler von den Vorwürfen der fahrlässigen Tötung entlastet, nachdem ein Gericht die Anklage aufgrund von Beweisproblemen fallen gelassen hatte. Der Prozess gegen die Filmwaffenmeisterin, Hannah Gutierrez-Reed, endete hingegen mit einer Verurteilung zu einer Haftstrafe, da grundlegende Sicherheitsrichtlinien missachtet worden waren. Alec äußerte sich im Podcast auch dazu, dass er weitere juristische Schritte nicht aktiv verfolgen werde: "Ich möchte eine Pause einlegen und erstmal Zeit mit meiner Familie verbringen."

Alecs Ehe mit Hilaria, zu der die beiden 2012 "Ja" sagten, gilt als zentraler Halt in seinem Leben. Das Paar hat sieben gemeinsame Kinder im Alter von zwei bis elf Jahren. Zusätzlich ist der Schauspieler Vater einer erwachsenen Tochter, Ireland Baldwin (29), aus seiner Ehe mit Kim Basinger (71). In einem Interview mit Daily Mail beschrieb Alec seine Frau als "die spirituellste und unterstützendste Person", die er je getroffen habe. Ihre Nähe habe ihn durch die schweren Zeiten hindurchgetragen. Auch in den sozialen Medien bedankte sich der Schauspieler bei Fans und Unterstützern und betonte, wie viel ihm die Rückendeckung für seine Familie bedeute.

Alec Baldwin, Schauspieler

Hilaria und Alec Baldwin, 2022