Diese Dinge findet Sarah Engels in einer Beziehung wichtig

Das Fest der Liebe steht schon bald vor der Tür. Und passend dazu verrät Sarah Engels (32) ihren Fans ein paar Tipps für eine gesunde Beziehung. Im Rahmen eines Q&As auf Instagram befragt ein User die DSDS-Bekanntheit nun ganz ungeniert zu diesem Thema, woraufhin Sarah ein paar Punkte nennt, die sie in einer Partnerschaft als wichtig empfindet. "Redet miteinander, wenn euch Dinge nicht passen. Zeit füreinander nehmen. Respekt und Wertschätzung sind eine Basis und genauso wichtig wie gegenseitiges Vertrauen", zählt Sarah unter anderem auf.

Zudem sei Sarah davon überzeugt, dass man auch fühlen müsse. Erzwingen könne man nichts – und nur darauf zu hoffen, dass es besser wird, sei auch keine Lösung. "Gemeinsam Dinge erleben und schaffen", erwähnt die zweifache Mutter ebenfalls als wichtigen Punkt. Ebenso wie eine gemeinsame Vision zu verfolgen. Mit ihrem Mann Julian Engels (31) tut Sarah dies offenbar. Mit ihm geht die Sängerin bereits seit 2019 durchs Leben – seit 2021 sind sie glücklich verheiratet.

Vor wenigen Tagen feierten Sarah und Julian ihren fünften Jahrestag. Zu diesem besonderen Anlass geriet die Influencerin in einem romantischen Post richtig ins Schwärmen von ihrer Ehe. "In dieser Zeit haben wir so viele wundervolle Erinnerungen geschaffen, die uns für immer verbinden. Heute darauf zurückzuschauen, ist so ein tolles Gefühl und du kannst dir nicht vorstellen, wie dankbar ich für jeden Moment bin! Egal, was kommt, ich bin für dich da, Schatz! Seite an Seite können wir alles schaffen", widmete sie Julian süße Worte.

Instagram / sarellax3 Sarah Engels und Julian Engels im Oktober 2024

Instagram / sarellax3 Julian Engels und Sarah Engels, Februar 2024

