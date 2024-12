Fans kritisieren Khloé Kardashians gefährliche Kerzen-Deko

Khloé Kardashian (40) scheut bei Feierlichkeiten keine Mühen. Auch was die Weihnachtsdekoration angeht, legte sich der Realitystar mächtig ins Zeug und zeigte die festliche Einrichtung seines Hauses in der Instagram-Story. Neben viel Lob für die extravaganten Arrangements waren die Follower allerdings ziemlich alarmiert über die unzähligen Kerzen, die brennend auf der langen Tafel aufgestellt waren. Vor allem, dass sie inmitten von Zweigen standen, schien für einige ein Risiko darzustellen. "Das könnte gefährlich sein", sorgte sich ein Fan unter dem Bild. Eine weitere Person bemerkte: "Sie hat eine Zillion Lichter in ihrer Wohnung."

Auch die restlichen dekorativen Elemente in der knapp 17-Millionen-Euro-Villa der 40-Jährigen stießen auf gemischte Reaktionen ihrer Follower. Allein ihr Wohnzimmer schmückten drei opulente Weihnachtsbäume, die in gelbe Lichter eingehüllt glitzern, wie die Influencerin in einem Post auf ihrem Social-Media-Account zur Schau stellte. Einige Nutzer waren hellauf begeistert und lobten Khloé für ihren Einrichtungsstil: "Du gewinnst die beste Weihnachtsdekoration des Jahres 2024", war sich ein Fan sicher. Doch auch kritische Meinungen fanden sich in den Kommentaren. "Völlig absurd, denk mal an andere! Schreckliche Zurschaustellung von Reichtum. Spende die Bäume lieber", beschwerte sich eine Followerin. Eine weitere Person stimmte ihr zu: "Langweilig. Kalt und leer. Keine Farbe. Kein Leben. Kein Nichts. So viel Strom für nichts. Armer Planet."

Bei ihrer Thanksgiving-Feier waren Khloé und ihre Familie ebenfalls mit vollem Einsatz dabei. Zusammen mit ihrer Mutter Kris Jenner (69) und den beiden Kindern der Influencerin, True (6) und Tatum (2), hatte sie sich in Schale geworfen. In Partnerlooks im Leopardenprint posierte die Truppe gemeinsam vor einer riesigen beleuchteten Tanne und strahlte als Einheit in die Kamera.

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian zeigt ihre Weihnachtsdekoration

Instagram / khloekardashian Kris Jenner, True Thompson, Khloé Kardashian und Tatum Thompson an Thanksgiving

