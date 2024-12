"Lügner": Dominik Schmitt schießt gegen Ex Lars Steinhöfel

Bereits vor rund eineinhalb Jahren war zwischen Dominik Schmitt und Lars Steinhöfel (38) alles aus und vorbei. Der Unter Uns-Star warf seinem Verflossenen daraufhin vor, ihn mehrere Male betrogen zu haben. Nun äußert sich der Flugbegleiter dazu – und lässt dabei kein gutes Haar an seinem Ex. "[In einer Instagram-Story] hat er mir vorgeworfen, ich hätte ihn in einer monatelangen Affäre betrogen. Das stimmt aber nicht. Mit so einem Lügner möchte ich nichts mehr zu tun haben", wettert er gegenüber Bild und fügt hinzu: "Ich weiß, dass ich Lars mit der Trennung verletzt habe. Aber er hat Lügen erzählt und Szenen inszeniert bis hin zum Zusammenbruch."

Laut Dominik haben sie sich getrennt, da sie kein gemeinsames Leben hatten und sich nur am Wochenende gesehen haben. Weiter verrät er: "Dazu kommt, dass Lars zwei Gesichter hat: ein öffentliches und ein privates. Lars tut alles für die Öffentlichkeit, ich habe mich da bewusst nach unserer Trennung zurückgehalten." Der TV-Star habe Dominik nach dem Beziehungsende zum "Sündenbock" gemacht, um sich besser von ihm lösen zu können.

Zwar scheint die Trennung nicht ohne gewesen zu sein, mittlerweile scheinen die beiden damit aber wohl abgeschlossen zu haben. Bereits kurz nach dem Liebes-Aus kam Dominik mit Blago Manyov – einem Flugbegleiter-Kollegen – zusammen. Erst kürzlich hielt der 40-Jährige ganz romantisch am Strand von Kapstadt um Dominiks Hand an. "Wir sind uns sehr ähnlich, wir fühlen gleich, denken gleich, ticken gleich, verstehen uns ohne Worte", schwärmt er von seinem neuen Partner. Lars erklärt, auf Anfrage der Zeitung, dass er froh sei, einen Charakter wie Dominik nicht mehr in seinem Leben zu haben. Dennoch freue er sich für ihn und Blago.

Instagram / larssteinhoefel Lars Steinhöfel und Dominik Schmitt, Juli 2022

Instagram / monsieur_mo_mo Lars Steinhöfel und Dominik Schmitt im Mai 2022 in Düsseldorf

