Nur 50 Euro: Wichtelbudget sorgt bei Amira Aly für Aufregung

Wie viele andere Familien veranstaltet auch Amira Aly (32) mit ihren Liebsten in diesem Jahr ein Weihnachtswichteln. Dazu bekommt jedes Mitglied des Familienkreises nur ein einziges Geschenk – das ist an sich für die TV-Persönlichkeit kein Problem. Doch wie sie jetzt im Podcast "Liebes Leben" ausplaudert, nervt sie ein Detail ganz schön: Jedes Geschenk darf einen Wert von 50 Euro nicht überschreiten. "Ich würde 50 Euro verstehen, wenn wir jedem was schenken. Aber wenn wir eh wichteln und jeder nur ein Geschenk besorgen muss, dann kannst du mich doch nicht auf 50 Euro limitieren. Das kannst du doch nicht machen", zetert sie im Gespräch mit ihrem Bruder Hima und ihrem Partner Christian Düren (34).

Wie die Ex-Frau von Oliver Pocher (46) außerdem schnell hinterherschiebt, geht es ihr dabei natürlich nicht um die Geschenke, die sie selbst bekommen würde. Sie schenke einfach nur unglaublich gern anderen schöne Dinge. Die Männer der Runde sehen das jedoch etwas anders als sie. Vor allem Christian hat da Bedenken. "Für dich ist das vielleicht nicht schlimm, wenn du das für 50 Euro kriegst, aber wenn du wieder so auf die Kacke haust und mit Helikopterflügen um die Ecke kommst, kommt sich die Person blöd vor", wirft der TV-Moderator ein. Das stößt bei Amira allerdings auf Unverständnis. Innerhalb einer Familie sollte so etwas ihrer Meinung nach nicht wichtig sein.

Amira ist schon seit einigen Wochen in Weihnachtsstimmung. Dabei war es ihr besonders wichtig, ihre beiden Söhne ebenfalls auf das freudige Fest vorzubereiten. Wie sie im November gegenüber RTL verriet, hat sie sich dafür etwas ganz Neues ausgedacht. "Dieses Jahr mache ich 'Elf on a Shelf'", meinte sie damals. Dabei geht es um eine kleine Elfenpuppe, die sich im Haus versteckt und die Kinder beobachtet, ob sie artig sind. "Ich sage den Kindern, der passt jeden Abend auf, was ihr macht, ob ihr brav seid. Und nachts fliegt er zum Nordpol, zu Santa Claus, und erzählt ihm, ob ihr brav wart oder nicht", erklärte sie ihr Vorhaben.

