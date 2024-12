Planen Prinz Harry und Meghan offiziellen Auftritt der Kids?

Herzogin Meghan (43) und Prinz Harry (40) haben erneut für Aufsehen gesorgt – mit ihrer diesjährigen Weihnachtskarte. Darauf sind erstmals seit Jahren ihre beiden Kinder Archie (5) und Lilibet (3) abgebildet – allerdings sind sie nur von hinten zu sehen. Die Aufnahme zeigt, wie die Geschwister zu ihren Eltern eilen. Meghan strahlt auf dem Bild ihren Sohn an, während Harry in die Hocke geht, um Lilibet zu begrüßen. Auch die drei Hunde der Familie sind auf dem Foto zu sehen. Nun wird spekuliert, ob dies auf einen baldigen öffentlichen Auftritt der Kinder hindeutet.

Laut einem Bericht des Express könnte dieser Moment bereits am 8. Februar kommenden Jahres bei der Eröffnungszeremonie der Invictus Games in Vancouver stattfinden. Ein Insider sagte gegenüber dem Blatt: "Harry und Meghan planen, Archie und Lilibet mitzunehmen, um bei der Förderung neuer familienfreundlicher Invictus Games zu helfen." The Mirror berichtete, dass Harry und Meghan an den organisatorischen Elementen der Invictus-Games-Vancouver-Whistler-Veranstaltungen beteiligt sind. Es sei ganz ihre Idee gewesen, die Spiele familienfreundlich zu gestalten, damit die Teilnehmer ihre Kinder mitbringen können. Sollte es dazu kommen, wäre dies eine bemerkenswerte Veränderung in Harrys und Meghans Umgang mit der Privatsphäre ihrer Kinder.

Seit ihrem Rücktritt von den royalen Pflichten im Jahr 2020 leben Meghan und Harry ein zurückgezogenes Leben in Kalifornien, wo sie ihren Kindern eine Kindheit fernab des medialen Drucks ermöglichen. Harry betonte in Interviews mehrfach, wie wichtig es ihm sei, seinen Kindern die Normalität zu bieten, die er sich selbst immer gewünscht habe. "Ich habe das Gefühl, dass es das Leben ist, das sich meine Mutter für mich gewünscht hat. In der Lage zu sein, mit meinen Kindern die Dinge zu tun, die ich in Großbritannien zweifellos nicht tun könnte – das ist riesig. Das ist eine fantastische Gelegenheit und dafür bin ich sehr dankbar", sagte er einst dem OK Magazine.

Instagram / archewell_sussex_ Weihnachtskarte von Prinz Harry und Meghan

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan, Mai 2024

