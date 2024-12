Harry und Meghans Weihnachtskarte soll Zusammenhalt zeigen

Prinz Harry (40) und Herzogin Meghan (43) haben mit ihrer diesjährigen Weihnachtskarte eine seltene Aufnahme ihrer beiden Kinder, Prinz Archie (5) und Prinzessin Lilibet (3) auf Instagram geteilt. Auf dem Bild sind die Sussexes in der Natur zu sehen, wie sie ihre Arme öffnen, während ihre Kinder ihnen entgegenlaufen. Archie sprintet zu seiner Mutter Meghan, während Lilibet auf ihren Vater Harry zuläuft. Die Gesichter der Kinder sind nicht zu erkennen, was die Privatsphäre der Familie betont. Mit diesem herzerwärmenden Familienfoto zeigen Harry und Meghan ihre enge Bindung zu ihren Kindern und geben einen seltenen Einblick in ihr Familienleben.

Die Körpersprache-Expertin Judi James analysierte das Foto und betonte gegenüber Mirror: "Es ist ein sehr ausgewogenes Bild in Bezug auf die liebevolle körperliche Nähe. Für Harry ist das wichtig, angesichts seiner eigenen Kindheit." In seiner Autobiografie Reserve hatte Harry offen über die fehlende körperliche Zuwendung in seiner eigenen Kindheit gesprochen, insbesondere von seinem Vater König Charles (76). Judi James bemerkte zudem, dass das Bild die Abkehr von früheren Weihnachtskarten zeigt, in denen Archie noch direkt in die Kamera blickte. Jetzt steht die Privatsphäre der Kinder im Vordergrund, während die Eltern ihre Freude und Liebe zu ihnen ausdrücken. Es wird gemunkelt, dass es für Freunde der Familie eine persönliche Version der Karte gibt, auf der die Gesichter der Kinder zu sehen sind.

Harry und Meghan haben sich seit ihrem Rückzug aus den königlichen Pflichten darauf konzentriert, ein unabhängiges Leben in den USA zu führen und ihre Kinder fernab des Rampenlichts aufwachsen zu lassen. Die Bedeutung von Familie und gegenseitiger Unterstützung steht für sie an erster Stelle. Harry, der in seiner Kindheit den Verlust seiner Mutter Prinzessin Diana (✝36) verarbeiten musste, legt großen Wert darauf, seinen Kindern eine liebevolle und geborgene Umgebung zu bieten. Meghan teilt diese Werte und gemeinsam engagieren sie sich auch für wohltätige Zwecke, die Familien und Kindern zugutekommen.

