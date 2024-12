Trotz Skandalen: Sarah Ferguson würde Andrew erneut heiraten

Sarah Ferguson (65) war rund zehn Jahre mit Prinz Andrew (64) verheiratet. Trotz ihrer Scheidung im Jahr 1996 und all der vergangenen Skandale um den britischen Royal, wie seiner Verbindung mit dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (✝66), bereut sie bis heute keine ihrer früheren Entscheidungen. In einem Interview mit der Sunday Times verrät Sarah völlig offen, dass sie rückblickend mit ihm sogar jederzeit noch einmal vor den Traualtar treten würde. Die Herzogin meint, dass sie Prinz Andrew "immer wieder heiraten würde, zu 100 Prozent."

Über ihren Ex-Mann, den Herzog von York, hat die Britin bis dato nur gute Worte übrig. Sie schwärmt im Laufe des Gesprächs: "Er ist der Beste, ein großartiger Mann mit einem großen Herzen und freundlich." Sarah betont zudem, dass sie "total in Andrew verliebt" war. Ihre Hochzeit am 23. Juli 1986 sei für sie sogar "der schönste Tag" in ihrem ganzen Leben gewesen. Selbst nach ihrer Scheidung sind sie nach wie vor eng befreundet und leben unverändert gemeinsam auf dem Anwesen in Windsor.

Die anderen Mitglieder des britischen Königshauses sind dem Bruder von König Charles (76) wesentlich negativer gegenüber eingestellt. So hatte die allseits beliebte Prinzessin Kate (42) den in Verruf geratenen Prinzen laut dem Bericht von The Sun sogar höchstpersönlich erneut von ihrem diesjährigen Weihnachtskonzert "Together at Christmas" ausgeschlossen. Eine Quelle plauderte aus, dass sie selbst den verzweifelten Vorschlag abgelehnt habe, ihn versteckt hinter einer Säule zu platzieren.

Getty Images Sarah Ferguson und Prinz Andrew, Juli 1986

Getty Images Prinzessin Kate, Dezember 2024

