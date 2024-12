Baby-Countdown läuft: Liz Kaeber spürt schon erste Wehen

In ein paar Wochen geht für Liz Kaeber (32) ein großer Traum in Erfüllung: Der Social-Media-Star wird zum ersten Mal Mama. Die Vorfreude ist groß – und auch wenn sie sich wünscht, dass der kleine Mann noch ein bisschen im Bauch bleibt, hat sie nach ihrem jüngsten Gynäkologen-Termin Aufregendes zu berichten. "Ich war gestern beim Frauenarzt, auf dem CTG waren die ersten Wehen zu sehen und ich habe es die Tage auch deutlich gespürt", berichtet sie in ihrer Instagram-Story ihrer Community.

Abgesehen davon, dass die Geburt nicht mehr allzu weit in der Ferne liegt, signalisiert Liz' Körper ihr damit noch etwas anderes: "Ich merke, dass ich einfach mehr Ruhe brauche. Meine Wassereinlagerungen werden auch immer mehr und ich bin nicht mehr so mobil." Gerade jetzt steckt die junge Frau auch noch mitten im Umzugschaos: Erst seit wenigen Tagen lebt sie zusammen mit ihrem Ehemann Nick Maerker in ihrem neuen Eigenheim, das sie im vergangenen Jahr neu gebaut haben. Das Zimmer für ihren Familienzuwachs ist aber bis auf ein paar fehlende Tapeten schon einsatzbereit.

Als die 32-Jährige ihre Baby-News verkündete, freuten sich mit ihr Tausende Menschen. "Unser kleiner Segen", schrieb sie unter den Instagram-Beitrag, mit dem sie die frohe Nachricht im vergangenen August verkündete. Der Kinderwunsch beschäftigte die einstige Bachelor-Kandidatin und ihren Partner schon lange. Aufgrund ihrer Endometriose blieb der aber viele Jahre unerfüllt.

Instagram / lizkaeber Nick Maerker und Liz Kaeber, November 2024

Instagram / lizkaeber Liz Kaeber, Influencerin

