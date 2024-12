Coupleontour-Ina macht ihrer krebskranken Mutter eine Freude

Ina Borck (28) von Coupleontour macht gerade eine schwere Zeit durch: Ihre Mama ist an Lungenkrebs erkrankt. Weil sie schon eine Weile damit kämpft, beeinträchtigt es die Mutter der Influencerin und ihre Familie sehr. Um ihre Mama etwas aufzumuntern, hat sich Ina etwas ganz Besonderes ausgedacht: Sie hat ihre Mama zu einem Großeinkauf in einen bulgarischen Supermarkt ausgeführt! Inas Mama kommt nämlich aus Bulgarien – aufgrund ihrer Krankheit ist es ihr allerdings nicht erlaubt, dorthin zu fliegen oder großartig zu verreisen. "Sie war erst völlig verdattert, doch zwischen den ganzen Lebensmitteln ist sie total aufgegangen", berichtet Ina in einem Video auf Instagram von dem Ausflug.

Die Aufnahmen zeigen die beiden Frauen beim Einkaufen und wie sie mit den ganzen Lebensmitteln zu Ina in die Wohnung fahren. Die YouTuberin erzählt, dass sie es ihrer Mutter zwar gerne ermöglichen würde, mal wieder zurück in ihre Heimat zu fahren, doch das sei nicht so einfach umsetzbar – man müsse rund 20 Stunden mit dem Auto fahren. Ohne aufwendige Planung sei das aktuell undenkbar. Das gemeinsame Kochen von bulgarischer Hausmannskost schafft da zumindest ein bisschen Abhilfe. "Meine Mama war wirklich immer für mich da und ich hoffe, dass ich ihr jetzt einfach ein bisschen etwas davon zurückgeben kann. Ich habe sie lange nicht mehr so glücklich gesehen", meint die Blondine, während die beiden Frauen stolz ihre vollen Teller in die Kamera halten.

Der Krebs, mit dem Inas Mama aktuell kämpft, ist im vierten Stadium. Das verriet sie kürzlich in einer Fragerunde auf ihrem Social-Media-Kanal. "Sie verträgt die Therapie gegen den Krebs aktuell ganz gut. Allerdings ist ihr Herz schwach, weswegen es immer wieder zu Rückschlägen kommt", schildert die Mutter eines Kindes die schwierige Situation. Die genaue Lebenserwartung ihrer Mutter sei aktuell unklar und nur schwer zu sagen. "Wir hoffen, dass wir sie noch lange bei uns haben – jeder weitere Tag ist ein Geschenk", betonte sie.

Instagram / inaontour Ina von Coupleontour und ihre Mama

Instagram / inaontour Ina von Coupleontour