Das hält Leandro Fünfsinn von Yeliz Koc' Romanze mit Jannik

Zwischen Yeliz Koc (31) und Leandro Fünfsinn hat es während ihrer Zeit bei Love Island VIP gewaltig gefunkt. Nach den Dreharbeiten hatten sich beide sogar fernab der Kameras getroffen, jedoch gab der Sonnyboy seinem Flirt den Laufpass. Die Ex-Bachelor-Kandidatin scheint jedoch kein Kind von Traurigkeit zu sein – sie bandelt wohl wieder mit ihrem Ex Jannik Kontalis an. Gegenüber Promiflash verrät Leandro, was er davon hält. "Es ist ihre Sache und ich muss ehrlich sagen, dass ich wirklich wenig über ihre Geschichte mit dem Kerl weiß, beziehungsweise auch keinen Drang dazu habe, mich damit zu befassen", behauptet er und fasst abschließend zusammen: "Ist mir wirklich komplett egal, was dort abgeht. Muss jeder für sich wissen. Wünsche den beiden viel Erfolg."

Ob diese eindeutige Antwort wohl daran liegen könnte, dass Leandro eventuell eine Neue gefunden hat? Zumindest teast er das während des Interviews an: Auf die Frage danach, wie es aktuell bei ihm in der Liebe läuft, merkt er an: "Sehr, sehr gut. Ich bin sehr glücklich, aber das werdet ihr noch früh genug erfahren." Im weiteren Verlauf des Gesprächs betont der Realitystar zudem, dass er die Zeit mit Yeliz nicht bereue, auch wenn es letztendlich nicht für mehr gereicht hat: "Ich habe jede Frau versucht, richtig kennenzulernen in den ersten Tagen, aber es hat mich niemand mehr vom Hocker gehauen beziehungsweise mehr davon überzeugt, zu mir zu passen als Yeliz. Von daher habe ich den Fokus dann voll auf sie gelegt und es war für mich in dem Moment richtig."

Was Leandro ebenfalls nicht bereut, ist seine Fummelei mit Yeliz in der Love-Island-Private-Suite. Zwischen ihm und der Ex von Jimi Blue Ochsenknecht (32) ging es in dieser ziemlich zur Sache. In einem früheren Promiflash-Interview ließ er die Zweisamkeit Revue passieren. "Es war auch zu dem Zeitpunkt genau richtig, mal ganz alleine zu sein. Wir haben uns komplett auf uns konzentriert, die Tage zuvor", erinnerte der Influencer sich und führte aus: "Außerdem war – so dumm es klingt – die Private Suite ja auch kein unbekannter Ort für mich."

Instagram / leandro_fsn "Love Island"-Bekanntheit Leandro Fünfsinn

RTLZWEI Leandro Fünfsinn und Yeliz Koc bei "Love Island VIP"

