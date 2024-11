Yeliz Koc und Leandro fummeln heftig bei "Love Island VIP"

Yeliz Koc (31) hat schon vor langer Zeit ein Auge auf Leandro Fünfsinn geworfen. In der aktuellen Folge von Love Island VIP dürfen die beiden endlich einen Abend in der Privatsuite verbringen. Erst massiert der Fußballer seine Angebetete, was die Ex-Freundin von Jimi Blue Ochsenknecht (32) sichtlich genießt. Ein paar schlüpfrige Aufnahmen der Nachtsichtkamera lassen erahnen, wie nah sich die beiden Realitystars kommen. "Es gab keinen Geschlechtsverkehr", stellt die Brünette allerdings am Morgen darauf im Gespräch mit ihren Mädels klar. Doch im Einzelinterview plaudert Yeliz aus: "Leandro weiß auf jeden Fall, was er tut. Ich bin auf meine Kosten gekommen."

Leandro stieß erst in der dritten Folge des Kuppelformats zu der Gruppe in Griechenland dazu. Kurz darauf kam es zum ersten Kuss zwischen dem gelernten Industriekaufmann und Yeliz. Der 30-Jährigen war sofort klar, dass sie Gefühle für den Deutschbrasilianer entwickeln könnte. "Leandro ist leider so ein Kandidat, da kann ich mich schon sehr schnell verlieben", offenbarte sie.

Vor dem einstigen Love Island-Kandidaten bandelte Yeliz mit Gigi Birofio (25) an. Der TV-Casanova zeigte sich in den ersten Folgen ungewohnt offen und überraschte die Hannoveranerin mit einem romantischen Geständnis. "Ich habe keinen Bock, mit Viki rumzumachen oder mit einer neuen Granate, die reinkommt", machte der Italiener deutlich und fügte hinzu: "Ich weiß, was ich will, und das bist du. Ich will mit dir einpennen, ich will dich umarmen und ich will mit dir lachen."

"Love Island VIP" läuft immer donnerstags um 20:15 Uhr bei RTLZwei. Sieben Tage vorher können Zuschauer die Episode bereits auf RTL+ streamen.

Instagram / leandro_fsn "Love Island"-Bekanntheit Leandro Fünfsinn

RTLZWEI / ITV Studios Germany Marcellino Kremers, Gigi Birofio und Yeliz Koc, "Love Island VIP" 2024

