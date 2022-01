Jetzt ist es offiziell! Donald Trump Jr. (44) ist seit 2018 mit der US-amerikanischen Moderatorin Kimberly Guilfoyle (52) liiert. Zwei Monate nach Bekanntgabe ihrer Beziehung behaupteten Insider, dass das Paar sich verlobt hätte – damals war der Sohn von Ex-Präsident Donald Trump (75) offiziell noch mit Vanessa Trump (44) verheiratet gewesen. Weder Donald noch Kimberly bestätigten die Spekulationen damals. Nun gibt es aber Gewissheit: Donald und seine Partnerin werden heiraten!

Ein Bild der beiden schaffte Klarheit: Die Brünette teilte auf Instagram eine Aufnahme, auf der sie und Donald an Silvester vor dem Weihnachtsbaum posieren – ins Auge springt ein dicker Klunker, der Kimberlys Ringfinger ziert. Ein Insider enthüllte gegenüber Daily Mail allerdings, dass die Verlobung schon vor einem Jahr an Silvester stattgefunden haben soll. "Es war in den vergangenen zwölf Monaten ein offenes Geheimnis", fuhr der Informant fort.

Für den Verlobungsring muss Donald tief in die Tasche gegriffen haben – das prachtvolle Schmuckstück, mit dem der 44-Jährige um Kimberlys Hand angehalten hat, soll nämlich fast acht Karat haben.

Getty Images Donald Trump Jr. und Kimberly Guilfoyle im Juli 2019 in Washington

Getty Images Kimberly Guilfoyle im Februar 2018 in New York City

Getty Images Donald Trump Jr. bei der "Death of a Nation"-Premiere in Washington D.C. im August 2018

