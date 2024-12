Enthüllt: Sie soll die neue Freundin von Tom Cruise sein

Tom Cruise (62) wurde zuletzt vermehrt mit einer unbekannten Frau an seiner Seite gesichtet, was für wilde Liebesspekulationen im Netz sorgte. Jetzt ist endlich klar, um wen es sich bei seiner wiederholten, mysteriösen Begleitung handelt. Wie das Magazin Daily Mail nun herausgefunden hat, ist sie eine in der Unterhaltungsbranche sehr bekannte Persönlichkeit. Der berühmte Filmstar scheint dem Bericht zufolge aktuell mit seiner Agentin Maha Dakhil auszugehen! Eine öffentliche Bestätigung zu seiner neuen Herzdame steht derzeit aber noch aus.

Tom und Maha sorgten im September dieses Jahres zum ersten Mal für Gerüchte über eine mögliche Romanze. Damals landeten die beiden zusammen mit seinem Hubschrauber in London. Sicher am Boden angekommen, wurden die angeblichen Turteltauben sehr vertraut Arm in Arm gesichtet. Inwiefern sich zwischen den beiden etwas Dauerhaftes anbahnt, bleibt abzuwarten. Schließlich ist nicht nur der Schauspieler schwer beschäftigt, sondern auch Maha. Sie vertritt neben ihm einige weitere namhafte Stars wie Dakota Johnson (35), Madonna (66) und Natalie Portman (43).

Die Gesellschaft des jeweils anderen scheint das vermeintliche Pärchen jedenfalls immer wieder zu genießen. Erst Anfang dieser Woche verbrachten sie ein romantisches Abendessen in London. Ein Augenzeuge enthüllte gegenüber Daily Mail, dass die zwei bei ihrem Date wohl äußerst liebevoll miteinander umgegangen sind. In dem hochklassigen Fünf-Sterne-Restaurant, das griechisch-mediterrane Küche serviert, seien sie "sehr zärtlich miteinander" gewesen und die Atmosphäre wirkte "sehr gemütlich".

Getty Images Maha Dakhil, Mai 2023

Getty Images Tom Cruise bei der Pressekonferenz von "Top Gun: Maverick"

