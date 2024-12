Tom Cruise mit geheimnisvoller Begleiterin in London gesehen

Tom Cruise (62) sorgte am Mittwochabend in London für Aufsehen, als er eine unbekannte Frau vor dem Chiltern Firehouse absetzte – einem beliebten Hotspot der Prominenten. Nach dieser höflichen Geste stieg der Schauspieler sofort in seine Limousine und fuhr davon, ohne das Restaurant zu betreten. Auf den Bildern, die Daily Mail vorliegen, trägt der Hollywood-Star einen eleganten, dunklen Mantel und wirkt in Begleitung eines Sicherheitsmannes sichtlich entspannt.

Die unbekannte Frau trug einen flauschigen weißen Mantel und machte sich rasch in weiten Jeans und Plateauschuhen auf den Weg ins Lokal. Ob es sich bei der Begegnung um ein romantisches Treffen handelte, bleibt jedoch unklar. Tom Cruise ist derzeit als Single bekannt, obwohl zuletzt Gerüchte über eine angebliche Beziehung mit der Sängerin Victoria Canal (26) aufkamen - diese wurden von ihr jedoch entschieden dementiert. Kurz vor diesem mysteriösen Abend war Tom auch bei der Vorführung von "A Complete Unknown" zu Gast, einem Biopic über Bob Dylan (83), in dem Timothée Chalamet (28) die Hauptrolle spielt.

Der 62-Jährige überraschte den jungen Schauspieler bei der Veranstaltung in London, nachdem er diesen bereits in der Vergangenheit mit einer inspirierenden E-Mail unterstützt hatte. In einem Interview mit GQ hatte Timothée offenbart, dass der Hollywood-Star ihm wertvolle Ratschläge gegeben habe, wie er sich auf actionreiche Rollen vorbereiten könne. Zudem habe Tom ihm eine Liste von Experten zur Verfügung gestellt, darunter Trainer für Motorrad- und Helikopter-Stunts. Dieser Austausch habe Timothée geholfen, sich weiter zu professionalisieren und neue Herausforderungen anzunehmen. Bereits in der Vergangenheit zeigte Tom immer wieder, dass ihm die Förderung junger Talente am Herzen liegt.

Getty Images Tom Cruise, Schauspieler

Getty Images Tom Cruise und Timothée Chalamet beim Screening zu "A Complete Unknown" 2024

