Gracie Abrams verrät: So emotional war "The Eras Tour"-Ende

Gracie Abrams (25) hat Einblicke hinter die Kulissen der letzten Nacht von Taylor Swifts (35) rekordbrechender "The Eras Tour" gegeben. Die Sängerin, die bei insgesamt 49 Konzerten als Voract auftrat, beschrieb das Finale am 8. Dezember in Vancouver als äußerst emotional. "Alle haben den ganzen Tag geweint. Es fühlte sich an wie der letzte Schultag. Alle liefen mit ihren Tourbüchern und Sharpies herum und haben sich gegenseitig hineinschreiben lassen", sagte Gracie in einem Interview mit Nylon.

Gracie stellte während der Tour ihre Songs vor und sprach nun über die starke Verbundenheit, die zwischen den Beteiligten entstanden ist. Besonders fasziniert war sie davon, mit welcher Präzision Taylor ihre Shows meisterte, und studierte ihre Auftritte genau: "Ich habe jedes Gespräch mit ihr, selbst über das Wetter, als Gelegenheit gesehen, etwas zu lernen." Emotional wurde es auch, als die beiden in Toronto gemeinsam auf der Bühne standen und eine Mashup-Version von Taylors Song "Out of the Woods" und ihren gemeinsamen Track "Us" präsentierten. Wenn Gracie nicht selbst auf der Bühne stand, schaute sie sich die Livestreams der Shows an, berichtet People Magazine.

Abseits der Bühne begann Gracies Karriere in einer kreativen Familie: Sie ist die Tochter des berühmten Regisseurs J.J. Abrams und der Produzentin Katie McGrath. Dennoch hat Gracie ihren eigenen Weg als Musikerin eingeschlagen. Nach der Veröffentlichung ihres Debütalbums "Good Riddance" Anfang 2023 und der Tournee mit Taylor hat sie den Song "That’s So True" veröffentlicht. Die Erfahrungen aus der "The Eras Tour" will sie nun auch in ihre eigene Musik und in zukünftige Projekte einfließen lassen. 2025 startet sie ihre eigene Tour.

Getty Images Taylor Swift im September 2024

Getty Images Gracie Abrams, Sängerin

