Krebskranker König Charles scherzt über Gesundheitszustand

König Charles III. (76) sorgte bei seinem letzten öffentlichen Termin vor Weihnachten für einen humorvollen Moment. Bei einem Besuch im Waltham Forest Town Hall in Nordlondon, wo der Monarch gemeinsam mit seiner Frau, Königin Camilla (77), auf Gemeindevertreter, Freiwillige und junge Menschen traf, wurde er von einem Vertreter der Sikh-Religion nach seinem Befinden gefragt. Der 76-Jährige antwortete laut Mirror lachend: "Ich bin noch am Leben." Gleichzeitig wurden Details bekannt, dass seine Krebsbehandlung im neuen Jahr fortgesetzt werden würde. Während Charles und Camilla die örtliche Gemeinschaft feierten, verteilte Camilla zwei königliche Plüschbären an eine Wohltätigkeitsorganisation, um sie an Kinder weiterzugeben.

Neben dem herzlichen Empfang und Gesprächen mit den Anwesenden zeigte sich das royale Ehepaar auch tatkräftig. Eine Spende von Lebensmitteln an eine Tafel war ebenso Teil ihres Besuchs, wie ein Austausch mit Einheimischen. Besonders Charles schien von den Geschichten der Anwesenden berührt. So lobte er den Kaffee eines ehemaligen Asylbewerbers, der sich nun dafür einsetzt, Flüchtlinge zu Baristas auszubilden. Für einen Moment wurde es sogar sportlich: Als der Leiter einer Gemeindeeinrichtung Charles um einen High-Five bat, zeigte sich der König gern bereit, die junge Generation anzusprechen. Ein weiteres Highlight war ein Kinderchor, der Weihnachtslieder für die royalen Gäste sang und von Charles mit warmen Worten bedankt wurde.

Charles gilt seit jeher als warmherziger Royal, der sich für Gemeinschaft und soziale Initiativen einsetzt. Auch bei diesem Besuch wurde seine Empathie deutlich, als eine Frau aus der Gemeinde ihm ein Foto aus dem Jahr 1970 zeigte – ein Moment, der offensichtlich auch ihm Freude bereitete. Schon während seiner Zeit als Prinz von Wales engagierte sich der Monarch intensiv für karitative Zwecke und junge Menschen. Trotz seiner gesundheitlichen Herausforderungen bleibt er seiner Rolle treu, ein Symbol für Stabilität und Nähe zur Bevölkerung zu sein. Nach diesem Termin verabschiedet sich das Paar nun in die wohlverdiente Weihnachtszeit.

Getty Images König Charles III. 2024 bei einem Event in der Waltham Forest Town Hall in London

Getty Images König Charles unterhält sich während eines Besuchs in der Waltham Forest Town Hall in London, 2024

