Wer muss heute die Sala verlassen? Das Finale von Kampf der Realitystars rückt immer näher. In der heutigen Folge konnte sich die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin Jenefer Riili im Spiel bereits einen Platz im Finale sichern. Nach wochenlanger Sicherheit kann in der "Stunde der Wahrheit" nun also auch Andrej Mangold (34) gewählt werden. Obwohl sich viele Kandidaten zuvor sehnlichst gewünscht hatten, den einstigen Bachelor endlich rauswählen zu können, trifft es am Ende einen anderen...

Rocco Stark (35) bewies beim Quiz-Spiel nämlich so richtig Köpfchen – und das wurde ihm am Ende tatsächlich zum Verhängnis. In der "Stunde der Wahrheit" bekommt er von seinen Mitstreitern eine Münze nach der anderen. Xenia Prinzessin von Sachsen (35) bezeichnet den Ex von Kim Gloss bei der Entscheidung als "Klugscheißer" und auch für die anderen scheint seine Intelligenz der ausschlaggebende Faktor für den Rauswurf zu sein. Jenefer verkündet beim Abgeben ihrer Stimme: "Rocco, ich mach's kurz und schmerzlos: Du bist einfach zu intelligent!"

Der einstige Dschungelcamp-Teilnehmer muss den Starstrand also verlassen. Abschließend gibt er den verbleibenden Kandidaten noch ein paar weise Worte mit auf den Weg: "Streitet euch nicht zu viel!" Seine Zeit bei "Kampf der Realitystars" sei zwar kurz gewesen, dennoch habe er sie sehr genossen, beteuert er.

Rocco Stark, Reality-TV-Star

Jenefer Riili bei "Kampf der Realitystars"

Rocco Stark bei "Kampf der Realitystars"

