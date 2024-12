Loredana Wollny feiert zweiten Geburtstag von Sohn Aurelio

Vor genau zwei Jahren ist Loredana Wollny (20) erstmals Mama geworden. Heute feiert der kleine Aurelio seinen Geburtstag und wie es aussieht, haben seine Eltern dafür eine prächtige Party geschmissen. Auf einem Foto, das die TV-Bekanntheit auf Instagram teilt, sieht man die Tochter von Silvia Wollny (59) und Aurelios Papa Servet in feinen Gewändern einen prächtig geschmückten Raum betreten. Der Sprössling selbst ist in ein zauberhaftes, traditionelles Kostüm gekleidet – mitsamt des hohen Kopfschmuckes und farblich passendem Umhang. "Vor genau zwei Jahren, am 20.12.2022, hast du unsere Familie komplett gemacht und uns gezeigt, was es bedeutet, Liebe in ihrer stärksten Form zu erleben", schwärmt seine Mama im Text zum Bild.

Loredana findet wirklich rührende Worte für ihren Sohn. Sie nennt ihn einen "Kämpfer", einen "Abenteuergeist" und "unser größtes Geschenk". Es wird klar, wie sehr die junge Mutter ihren Sohn liebt, denn sie schreibt weiter: "Mit jedem Schritt, den du gehst, füllst du unser Zuhause mit so viel Wärme, Freude und Zusammenhalt. Dein Lachen und deine kleine, große Persönlichkeit lassen uns jeden Tag aufs Neue wachsen." Sie und ihr Partner wünschen dem kleinen Knirps außerdem "all die Liebe in der Welt" und versprechen, immer an seiner Seite zu sein.

Das Foto an sich könnte tatsächlich auch schon vor einigen Wochen entstanden sein. Damals wurde der kleine Aurelio nämlich beschnitten, wie es in der Kultur seines Vaters Brauch ist. Um das richtig zu zelebrieren, planten die Wollnys eine große Party für den kleinen Mann. Etwa 300 Leute sollten dazu eingeladen werden! Loredana selbst meinte damals: "Auch, wenn es nur ein paar Stunden sind, soll der Tag für Aurelio perfekt werden."

Anzeige Anzeige

Instagram / loredanawollny Loredana Wolly mit ihrem Verlobten Servet und ihrem Sohn Aurelio

Anzeige Anzeige

Instagram / loredanawollny Loredana Wollny und ihr Partner Servat, November 2024

Anzeige Anzeige