Lugner-Witwe Simone wurde während eines Interviews bedroht

Simone Lugner, die Witwe des verstorbenen Bauunternehmers Richard Lugner (✝91), wurde während eines Radiointerviews beim Sender Austrian Power Radio Opfer schockierender Morddrohungen. Wie sie jetzt gegenüber oe.at berichtet, hatte ein Mann während einer Musikpause wütend gegen die Glasscheibe des Studios gehämmert und gerufen: "Ich bring euch um!" Im Studio hätten sich zu diesem Zeitpunkt nur Simone, der Moderator und ein TikTok-Creator befunden. Die Polizei wurde sofort alarmiert, doch der Täter konnte zunächst fliehen. Am Donnerstag wurde schließlich ein Verdächtiger im Wiener Bezirk Simmering festgenommen. Die Ermittlungen laufen, um die Hintergründe der Tat zu klären.

Für Simone scheint der Vorfall jedoch kein Einzelfall zu sein. Bereits wenige Tage zuvor war das Grab ihres verstorbenen Mannes dem Vandalismus zum Opfer gefallen. Die verwitwete Ehefrau des bekannten Unternehmers ist überzeugt, dass die Grabschändung und die Morddrohungen zusammenhängen. "Ich habe keine Ahnung, wer der Mann war. Aber ich glaube nicht an Zufälle. Ich versuche stark zu bleiben, aber das ist zu viel", äußerte sie gegenüber der Plattform. Warum sie Ziel der Angriffe ist und wer hinter den Taten steckt, ist unklar. Laut ihrem Anwalt Florian Höllwarth werde der festgenommene Verdächtige derzeit verhört, doch sein Motiv sei bislang unbekannt.

Als das Grab von Richard geschändet wurde, schien es fast so, als wollte der Täter vor allem Simone verletzen: Ein Bilderrahmen mit einem Foto von Simone und Richard wurde zerbrochen und das Foto so zerrissen, dass sie buchstäblich geköpft wurde. Der restliche Grabschmuck soll Simone zufolge nicht angerührt worden sein. "Ich war schockiert, mir ist gleich ganz anders geworden, so ein richtig schlechtes Gefühl im Bauch, im ganzen Körper. Um Gottes willen, wer macht so etwas? Es muss eine wirklich kranke Person gemacht haben", gab sie gegenüber der österreichischen Zeitung Krone zu.

