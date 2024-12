Mitten im Rosenkrieg: Umut Tekin rechnet mit Followern ab

Der Rosenkrieg zwischen Umut Tekin (27) und Emma Fernlund (23) ist kaum zu übersehen. Bereits seit ganzen fünf Tagen verarbeiten beide öffentlich ihre plötzliche Trennung und beleidigen sich gegenseitig im Netz. Dadurch brodelt die Gerüchteküche: Einige Fans scheinen Gefallen an dem Trennungsspektakel zu finden. Doch jetzt wehrt sich Umut gegen sie auf TikTok. "Wie viel Hass und Neid müssen manche Menschen haben, dass sie drauftreten, wenn man am Boden ist und es einem gerade nicht gut geht?", fragt er im Video. Der Reality-Kandidat ist geschockt von dem Verhalten mancher Follower.

Dann wird der ehemalige Temptation Island V.I.P.-Kandidat etwas ernster in seinen rhetorischen Fragen: "Seid ihr in meiner Haut, habt ihr irgendwie Kameras aufgestellt, dass ihr behauptet, Dinge besser zu wissen als ich?" Er beschwert sich über die Vorwürfe und Fremdgeh-Gerüchte gegenüber Emma. Zum Schluss betont er, dass niemand sich ein Urteil erlauben solle. Die Zuschauer reagieren in den Kommentaren mit purer Ironie: "Umut, wir haben eure Trennung nicht in die Öffentlichkeit gezogen" oder "Er spricht mit uns, als wären wir schuld." Offensichtlich findet sein Statement im Netz keinen Anklang – eher das Gegenteil.

Für die Follower ist eines klar: Was man öffentlich teilt, das darf auch öffentlich kommentiert werden. Demnach gibt es bei dieser Trennung viel zu sagen. Schließlich gab der Reality-Teilnehmer seine Trennung vergangenen Sonntag direkt auf Social Media bekannt. Derzeit werfen sich beide gegenseitig vor, fremdgegangen zu sein – für die Anhänger ist das hervorragendes Diskussionsmaterial. Auch seine Ex-Freundin Jana-Maria Herz (32) scheint sich den Meinungen anzuschließen, auf Instagram betont sie: "Ich cheerse mit euch allen. Lebe das Karma!" Der 26-Jährige machte sich mit seiner Fremdgeh-Aktion bei "Temptation Island V.I.P." nicht gerade beliebt. Dort betrog er Jana-Maria mit Emma vor den Fernsehkameras.

Instagram / emmashealth_ Umut Tekin und Emma Fernlund, Dezember 2023

RTL Umut Tekin und Jana-Maria Herz bei "Bachelor in Paradise"

