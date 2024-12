Seitensprung und Co.: Das ist bei Emma und Umut Tekin los

Emma Fernlund (23) und Umut Tekin (27) sorgen aktuell für mächtig Wirbel in den sozialen Medien. Am Sonntagmorgen trennte sich der einstige Temptation Island V.I.P.-Kandidat per Statement im Netz von seiner Freundin. Angeblich soll Emma untreu gewesen sein. Die Influencerin ließ das nicht auf sich sitzen und holte auf Instagram zum Gegenschlag aus: "Er sagt, ich habe ihn betrogen, dabei hat er mich vor drei Wochen mit irgendeiner Schla*pe betrogen." Alle Details zum chaotischen Liebes-Aus des Sommerhaus-Paares erfahrt ihr im Promiflash-Video.

