Patchwork-Weihnachten: So verbringen die Pochers das Fest

In wenigen Tagen steht das Weihnachtsfest an – eine Herausforderung für Oliver Pocher (46)? Schließlich ist der Comedian Vater von fünf Kindern, von zwei Ex-Partnerinnen. Das Verhältnis zwischen ihm und Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden (41) ist super, zwischen ihm und Amira Aly (32) hingegen scheint es nach der Trennung im vergangenen Jahr schwierig zu sein. Die zwei gemeinsamen Söhne müssen an Weihnachten aber trotzdem nicht auf ihren Papa verzichten. Laut der Bild feiert Amira Heiligabend mit den Kindern, ihrem Bruder Hima, ihrem Stiefvater und ihrem Halbbruder bei sich in Köln. Und das ist ganz in der Nähe von ihrem Ex-Mann und Sandy – die Jungs können also einfach zu dem Komiker laufen, um mit ihm ein paar schöne Momente unterm Weihnachtsbaum zu verbringen. Der neue Partner der Moderatorin, Christian Düren (34), soll das Fest allerdings bei seiner Familie begehen.

Olli wird den Heiligen Abend zu Hause verbringen. Mit dabei: Sandy, die gemeinsamen drei Kinder und Sandys Zwillinge aus einer späteren Beziehung. Zeitweise versammelt sich dann also der gesamte Nachwuchs bei ihm daheim – ganz schön viel Trubel. Bei Cathy Hummels (36) Benefiz-Veranstaltung Cathys Charity Christmas erklärte der 46-Jährige gegenüber RTL witzelnd: "Also sieben Kinder. Ich kann jedem nur empfehlen, das Melatonin bereitzuhalten, für sich selber oder das irgendwo heimlich reinzumischen und dann irgendwann Ruhe zu haben."

Und was wird bei den Pochers unter dem Tannenbaum liegen? Der TV-Star ist kein Fan von traditionellen Geschenken oder Technik. "Wenn du Kinder fragst, hat das ja nur irgendwas mit dem Apple Store zu tun oder mit irgendwelchen Giftcards oder so, die sind eher wenig innovativ", erklärt er im Interview mit RTL. Stattdessen schenke er lieber Erlebnisse. So plant er in diesem Jahr, einen Ski-Trip mit seinen Sprösslingen zu unternehmen.

Instagram / amirapocher Amira und Oliver Pocher mit Sandy Meyer-Wölden

Instagram / sandymeyerwoelden Oliver Pocher, Sandy Meyer-Wölden, ihre gemeinsamen Kinder und Amira Aly

