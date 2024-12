Ryan Reynolds ist nun offiziell kanadischer Nationalheld

Ryan Reynolds (48) ist bekannt dafür, Hollywood-Drehbücher zu verfassen und als Schauspieler zu glänzen – doch diesmal hat er ein Stück kanadische Geschichte geschrieben. Vor wenigen Tagen verkündete Mary Simon, Generalgouverneurin von Kanada, die Liste der 88 neuen Mitglieder des Order of Canada, zu denen jetzt auch der Marvel-Star gehört. In der offiziellen Mitteilung hieß es: "Ryan Reynolds hat weltweit ein Publikum begeistert, insbesondere als Drehbuchautor, Produzent und Hauptdarsteller der erfolgreichen Deadpool-Filme." Doch auch abseits der Leinwand mache der Schauspieler von sich reden. Mit seiner Unterstützung für kanadische Anliegen und Initiativen für benachteiligte Gruppen trage er laut der Diplomatin dazu bei, Gemeinschaften im ganzen Land zu stärken. In einem Statement gegenüber People zeigte sich Ryan sichtlich gerührt: "Heute habe ich die unglaubliche Ehre erhalten, in den Order of Canada aufgenommen zu werden. Ich könnte nicht emotionaler und stolzer sein."

Die Auszeichnung widmete Ryan den Menschen, die ihn über die Jahre geprägt haben: "Ich bin besonders dankbar für meine dritte Elternfigur – die Gemeinschaften im ganzen Land, die mich unterstützt und geformt haben." Gewohnt charmant fügte er hinzu, er würde die Medaille am liebsten in kleine Stücke zerbrechen und mit allen teilen. Auch auf Social Media zeigte Ryan seine Freude und bedankte sich. "Danke für diese unglaubliche Ehre – ich verspreche, meine Kräfte für das Gute und ein bisschen Schabernack einzusetzen", witzelte er in seinem Instagram-Post. Der Order of Canada ist die höchste Bürgerehrung des Landes und würdigt Menschen, die außergewöhnliche Beiträge für die Nation leisten.

Es ist nicht das erste Mal, dass Ryan von seiner Heimat geehrt wurde. Bereits im November 2023 hatte er den Order of British Columbia, die höchste Auszeichnung seiner Heimatprovinz, erhalten. Außerdem war ihm im selben Jahr der Humanitarian Award der Canadian Academy of Cinema and Television verliehen worden – eine Anerkennung für seine unermüdliche Wohltätigkeitsarbeit und großzügigen Spenden. "Da ist etwas Surreales an dieser Erfahrung. Aber es ist einfach eine unglaubliche Ehre, von meiner Heimat anerkannt zu werden. Das ist in jeder Hinsicht eine Heimkehr", reflektierte Ryan laut der Vancouver Sun.

Getty Images Ryan Reynolds, Schauspieler

Instagram / vancityreynolds Ryan Reynolds, Schauspieler

