Tanzt diese Prominente 2025 über das "Let's Dance"-Parkett?

Auch im nächsten Jahr schwingt die Prominenz wieder über das heiß begehrte Let's Dance-Parkett – und Bild will nun die erste Kandidatin erfahren haben. Dem Magazin zufolge zeigt 2025 keine Geringere als Simone Thomalla (59), was sie auf dem Kasten hat! Die Macher der Tanzshow sollen wohl schon seit Jahren großes Interesse an der Schauspielerin gehabt haben. Diese sagte zuvor aber angeblich stets ab, weil die Show nicht in ihren Zeitplan passte.

Ganz und gar musste "Let's Dance" jedoch nicht auf eine Thomalla verzichten. Simones Tochter Sophia (35) bewies 2010 ihr tänzerisches Können. Die Are You The One – Reality Stars in Love-Moderatorin konnte damals sogar an der Seite von Profitänzer Massimo Sinató (44) alle überzeugen und die Show als Erstplatzierte verlassen. Drei Jahre später fegte Sophia ein weiteres Mal über das Parkett und brillierte bei der großen "Let's Dance"-Weihnachtsshow.

Die "Let's Dance"-Weihnachtsshow findet auch elf Jahre später noch statt. 2024 schwingen unter anderem Julia Beautx (25), Tony Bauer (29), Amira Aly (32), Gabriel Kelly (23) und Rene Casselly (28) das Tanzbein. Und auch Evelyn Burdecki (36), die 2019 bereits in dem Format zu sehen war, zeigt noch einmal, was in ihr steckt. Die Proben waren schon ziemlich anstrengend. "Ich hab mindestens 24 Blasen an den Füßen, meine Knie sind angeschwollen, meine Beine auch, aber ansonsten läuft’s gut", gab die Reality-Queen gegenüber RTL zu. Wie sich die Beauty und die restlichen Stars schlagen, können sich die Zuschauer jetzt live im TV anschauen.

Getty Images Simone Thomalla, Schauspielerin

Getty Images Sophia Thomalla, Moderatorin

