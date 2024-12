Tom Holland feiert Weihnachten bei Zendaya und ihrer Familie

Tom Holland (28) hat seine Weihnachtspläne für dieses Jahr verraten – und die beinhalten seine Partnerin Zendaya Coleman (28) und ihre Familie. Der britische Schauspieler wird die Feiertage in den USA verbringen, wie er im "Dish"-Podcast mit Nick Grimshaw (40) und Angela Hartnett erklärte. "Ich werde dieses Jahr bei der Familie meiner Freundin sein, was großartig wird. Wo genau wir sein werden, bleibt ein Geheimnis." Für Tom wird es ein besonderes Weihnachtsfest, denn das letzte, das er in den USA verbrachte, war unter weniger erfreulichen Umständen: Nach der Premiere von "Spider-Man 3" infizierte er sich mit COVID-19 und musste die Feiertage isoliert in einem Gästezimmer verbringen.

Für die kommenden Jahre schmiedet Tom bereits größere Pläne. Das Paar überlegt, ihre beiden Familien langfristig Weihnachten gemeinsam feiern zu lassen. "Nächstes Jahr möchten wir beide Familien zusammenbringen", verriet er. Allerdings gebe es in dieser Hinsicht noch logistische Herausforderungen. "Wir sind beide Schauspieler und fürchterlich in der Organisation", ergänzte er lachend. Auch im Alltag teilen sich die beiden Stars kleine Freuden und Herausforderungen: Während Zendaya derzeit in Boston für ihren neuen Film "The Drama" dreht, kümmert sich Tom ums Abendessen – allerdings mit mäßigem Erfolg. Vegetarische Gerichte seien Neuland für ihn, und er gesteht, dass einige Mahlzeiten eher ernüchternd verliefen. "Da gab es schon einige 'Lass uns lieber etwas bestellen'-Momente", scherzte der Schauspieler.

Tom und Zendaya sind seit 2021 offiziell ein Paar, doch ihre Verbindung begann bereits 2016, als sie zusammen für den Film "Spider-Man: Homecoming" vor der Kamera standen. Privat schätzen sie vor allem die kleinen Momente, wie das gemeinsame Kochen oder Spaziergänge mit ihrem Hund Noon. Tom schwärmte im Podcast davon, wie sie sich am Set durch gegenseitige Blicke verständigen können, wenn sie mit Regieanweisungen nicht einverstanden sind: "Es ist das perfekte Zusammenspiel." Obwohl das Paar viel in der Öffentlichkeit steht, bleibt ihre Beziehung größtenteils privat.

Getty Images Zendaya und Tom Holland, 2021

Getty Images Tom Holland und Zendaya, 2021

