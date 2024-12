Großer Schock: Elton John verkündet Augenlichtverlust

Elton John (77) hat seine Fans mit einer überraschenden Offenbarung schockiert: Der legendäre Sänger gestand bei der Premiere des Musicals "Der Teufel trägt Prada" in London, dass er sein Augenlicht verloren habe und die Bühne nicht mehr sehen könne. Die Aussage traf er, als er von seinem Mann David Furnish (62) herausgeführt wurde, was das Publikum in besorgte Aufruhr versetzte. Trotz des unerwarteten Geständnisses von Elton, der seit vielen Jahrzehnten Millionen von Menschen mit seiner Musik begeistert, blieb er gefasst und bedankte sich bei seinen Fans für ihre Unterstützung.

Laut The Sun berichtete Elton, dass er aufgrund einer Infektion sein Augenlicht auf dem rechten Auge verloren habe. Der 77-Jährige gestand jedoch gestern Abend, dass seine Sehkraft sich weiter verschlechtert hätte, sodass er nun nicht mehr in der Lage sei, die Aufführung der Show zu verfolgen, für die er die Musik geschrieben hat. "Wie manche von euch wissen, habe ich in letzter Zeit gesundheitliche Probleme gehabt und nun habe ich mein Augenlicht verloren ... Es war schwierig für mich, etwas zu sehen, aber es klang sehr gut heute Abend. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind", gab der Musiker zu.

Abseits der Bühnenlichter war Eltons Leben stets von intensiven Höhen und Tiefen geprägt, die er offen mit der Welt teilte. Im Laufe seines Lebens machte der gebürtige Reginald Kenneth Dwight eine bemerkenswerte Karriere als einer der erfolgreichsten Künstler der Musikgeschichte. Seine 2005 geschlossene Ehe mit David Furnish brachte ihm persönliches Glück und familiäre Stabilität. Die beiden haben gemeinsam zwei Söhne, Zachary (13) und Elijah (11), die im Mittelpunkt von Eltons Leben stehen. In Interviews betonte er oft, wie sehr ihm die Rolle als Vater und Ehemann am Herzen liege.

Getty Images Elton John im Oktober 2024

Getty Images Elton John bei der Beerdigung von Derek Draper

