Coupleontour-Ina musste mit Verkrampfungen ins Krankenhaus

Ina (28) von Coupleontour durchlebte eine beängstigende Nacht. Wie die Influencerin ihren Fans in einer Instagram-Story erzählt, musste sie mitten in der Nacht ärztliche Hilfe aufsuchen. "Ich bin gestern ins Krankenhaus gefahren, weil ich so eine starke Verkrampfung meiner linken Seite hatte, die ewig angehalten hat. Es kamen noch starke Schmerzen hinzu und ich hatte meinen Körper nicht mehr im Griff", berichtet sie ihrer Community. Die Situation habe ihr große Angst gemacht – vor allem im Hinblick auf ihre Vorgeschichte. In der Notaufnahme habe man dann jede Menge Untersuchungen gemacht. Was genau der Auslöser der Krämpfe war, verrät Ina zwar nicht, aber sie versichert, dass alles in Ordnung sei.

Die Sorge der Netz-Bekanntheit ist sicher nicht ganz unbegründet, denn 2022 erlitt sie einen schweren Schlaganfall. Von dem erholte sich die 28-Jährige nur langsam – fast ein ganzes Jahr verbrachte sie im Krankenhaus und kämpfte sich Schritt für Schritt ins Leben zurück. Sie musste wieder laufen und sprechen lernen. Im Juni vergangenen Jahres durfte Ina dann endlich wieder nach Hause. Seitdem arbeitet sie fleißig weiter an ihrer Genesung. Mittlerweile kann sie wieder deutlich sprechen und sogar Auto fahren geht problemlos.

In der schwierigen Zeit war Inas damalige Partnerin Nessi (28) immer an ihrer Seite – und das, obwohl sie zum Zeitpunkt des Schlaganfalls ihr erstes gemeinsames Kind erwartete. Die kleine Olivia erblickte im Juli 2022 das Licht der Welt. Doch die einst so innige Beziehung des Influencer-Traumpaares war nicht für die Ewigkeit bestimmt. Im September dieses Jahres entschieden sie, getrennte Wege zu gehen. "Die Zeit hat es gebracht, dass wir von einer Liebe in eine Freundschaft gerutscht sind, ohne das richtig zu merken", erklärten die beiden ihr Liebes-Aus in einem YouTube-Video.

Ina von Coupleontour, Influencerin

Coupleontour mit ihrer Tochter Livi

