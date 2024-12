Darauf will Coupleontour-Nessi im neuen Jahr den Fokus legen

Nessi (28) von dem YouTube-Duo Coupleontour hat ein paar schwierige Monate hinter sich. Im September haben die Influencerin und ihre langjährige Partnerin Ina (28) bekannt gegeben, dass sie sich trennen. Das versetzte ihre große Community online ziemlich in Entsetzen und war auch für die beiden Frauen und ihre gemeinsame Tochter Olivia nicht einfach zu verarbeiten. Im neuen Jahr soll das allerdings alles hinter Nessi liegen. Im Interview mit Promiflash verrät sie, was sie sich für 2025 vorgenommen hat. "Livi und mich priorisieren – mehr mit Freunden machen. Ich habe das die letzten Monate sehr hinten angestellt und mich sehr verschlossen, und ich höre langsam, dass ich wieder ich selbst werde und viel offener bin. Daran möchte ich einfach weiter arbeiten", erzählt sie.

Schon vor einigen Tagen hat Nessi sehr ehrlich zugegeben, dass sie die Trennung von ihrer Ex noch nicht ganz verarbeitet hat. Auf ihrem Instagram-Account gab sie tiefe Einblicke in ihre Gefühlswelt und erklärte ihren Fans, dass die ständigen Kommentare von ihren Followern sie immer wieder zurückwerfen. "Es ist wirklich deutlich schwerer, eine Trennung zu verarbeiten, wenn alle etwas dazu sagen, spekulieren, obwohl alles bereits gesagt wurde und alle nur friedlich weiterleben wollen", meinte sie. Besonders die ganzen Spekulationen rund um die Trennungsgründe belasten sie sehr, wie sie weiter preisgab. Schon damals versicherte sie, dass sie mit diesem Jahr einfach so schnell wie möglich abschließen möchte.

Nessis ehemalige Partnerin Ina soll mit der Trennung schon weitestgehend abgeschlossen haben. Angeblich steht sie neuerdings ihrem besten Freund Fabi ziemlich nahe. Wie die Blondine selbst gegenüber Bild ausgeplaudert hatte, war Fabi ihr eine große Stütze in der Zeit direkt nach der Trennung. Bisher war alles nur auf platonischer Basis, doch sie deutete auch an: "Wohin sich unsere Freundschaft entwickelt, lasse ich auf mich zukommen." Da sie sich schon immer sowohl zu Frauen als auch zu Männern hingezogen gefühlt hat, möchte sie einfach abwarten und sehen, ob sich aus der Freundschaft mehr entwickelt.

Coupleontour im Jahr 2023

Ina, Influencerin von Coupleontour

