Georgina und Sidos Ex stemmen die Weihnachtsvorbereitungen

Charlotte Würdig und Georgina Stumpf machen vor, wie gut Patchwork funktionieren kann. Ihre Konstellation würde bei vielen Familien wohl eine Menge Konfliktpotenzial liefern, nicht so aber bei den Müttern von Sidos (44) Kindern. Nun teilte die Streamerin sogar ein lustiges Instagram-Video von sich und der Ex-Frau ihres Partners, auf dem die beiden Frauen mit vereinten Kräften den Weihnachtsbaum für ein gemeinsames Fest aufbauen. "Das ist jetzt das zweite Mal, dass wir uns mit dem gleichen Ständer auseinandersetzen, ist dir das eigentlich bewusst?", macht die 46-Jährige sogar noch einen anzüglichen Scherz, während sie mit der Befestigung des Baums kämpfen.

Auch die Aufgabe mit dem Christbaum meistern sie – Georgina sogar noch mit ihrem Neugeborenen in der Trage – mit Bravour. Nach einigen Anstrengungen und Anläufen steht der riesige Baum auch einigermaßen gerade. "Wir machen den jetzt einfach fest, der wird schon halten", lacht Charlotte (46), bevor sie sich mit der Internet-Bekanntheit ein High-Five gibt. Die Moderatorin war zehn Jahre lang mit dem Rapper verheiratet und hat zwei Söhne mit ihm. Georgina ist die neue Frau an seiner Seite und brachte Ende November das erste gemeinsame Baby zur Welt. Neben dem Vater ihrer Kinder scheint die beiden inzwischen aber auch eine echte Freundschaft zu verbinden.

Dass Charlotte, Sido und Georgina wohl alle gemeinsam mit den Kindern Weihnachten verbringen werden, wird viele Fans nicht wundern. Vergangenes Ostern ging es für die Patchwork-Familie zusammen in den Urlaub und als die 34-Jährige ihre Schwangerschaft bekannt gab, war Charlotte eine der ersten, die ihr gratulierte. Auf ein harmonisches Verhältnis wurde von beiden Seiten ein großer Wert gelegt. Warum, verriet die TV-Bekanntheit gegenüber RTL: "Ich glaube, man darf sich selbst nicht so ernst nehmen. Man muss mal das Ego ein bisschen runterschrauben, mal durchatmen, mal überlegen: Was ist langfristig eigentlich mein Ziel? Im besten Fall Harmonie."

Instagram / giageorgina Georgina Stumpf im Oktober 2024

Action Press / Bernd Kammerer Charlotte Würdig und Sido in Frankfurt am Main

