Charlotte Würdig urlaubt mit Ex Sido und seiner Georgina!

Charlotte Würdig (45) und Sido (43) zeigen, wie eine Patchwork-Familie funktioniert. Ostern verbrachte das Ex-Paar gemeinsam mit den Kindern – ebenfalls dabei war Georgina Stumpf, die neue Freundin des Rappers. Wie ein süßer Instagram-Schnappschuss der Moderatorin zeigt, ging es über die Feiertage nach Paris. "War die letzten Tage mit den Kids im Disneyland", schreibt sie zu dem Beitrag. Kinder sind auf dem Foto zwar keine zu sehen, dafür grinsen Georgina, Sido und Charlotte als Dreiergespann in die Kamera. Sie demonstrieren, dass die Harmonie trotz Trennung bestehen bleibt.

Georgina kommentierte den Schnappschuss mit den Worten: "Die absolut schönsten Ostertage." Fans loben die Eltern in den Kommentaren für ihr gutes Verhältnis. "Ich finde das so mega für den eigenen inneren Frieden, aber vor allem für die Kids! Ganz stark und schön zu zeigen, dass es auch anders gehen kann", schreibt ein User. "Es sollten sich viele Eltern ein Beispiel an euch nehmen, Respekt", ergänzt ein weiterer.

Charlotte und Sido heirateten 2012 und haben zwei gemeinsame Söhne. Sie galten über die Jahre hinweg stets als Traumpaar – bis zu ihrer überraschenden Trennung im Jahr 2020. Seit 2022 ist die Twitch-Streamerin Georgina die neue Frau an der Seite des Rappers. Die beiden Damen im Leben des Musikers verstehen sich blendend – auch an Weihnachten feierte das Trio bereits gemeinsam mit den Kids.

Anzeige Anzeige

Instagram / charlottewuerdig Georgia Stumpf, Sido und Charlotte Würdig, April 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / charlottewuerdig Charlotte Würdig und Georgina Stumpf

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Findet ihr es gut, dass Charlotte Zeit mit Sido und dessen neuer Freundin verbringt? Total, so sollte das sein. Nein, ich finde, sie sollten da strikt eine Grenze ziehen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de