Hat Nikola Glumac vor Dubai in dieser Rumpelkammer gewohnt?

Nikola Glumac (28) verließ Deutschland nicht nur Hals über Kopf, so wie es aussieht, hinterließ er dabei auch eine Menge verbrannte Erde. Neben einer ziemlich chaotischen WG, inklusive eines komplett vollgestellten Zimmers, ist da noch ein ziemlich verärgerter Mann, der sich auf Instagram als sein Ex-Mitbewohner vorstellt. In einem Video macht der nun seiner Wut Luft. "Hier kommt die komplette Wahrheit über Nikola Glumac", kündigt der Frankfurter an, während er begleitet von einer Kamera durch den schmuddeligen Raum läuft, in dem das Tattoo-Model angeblich noch vor Kurzem gelebt haben soll. Der Mann, der eine Sonnenbrille trägt, packt aus: "Er hat seine ganzen Sachen bei mir gelassen und die Wohnung wie das Letzte hinterlassen."

Vor knapp einem Jahr habe Yüksel, wie der Mann heißt, den gebürtigen Serben in seiner Wohnung in Offenbach aufgenommen. Laut ihm seien sie aber auch Geschäftspartner gewesen. "Er nutzt seine Freunde und Frauen aus und wenn er genug ausgebeutet hat, lässt er einen fallen wie eine heiße Kartoffel", behauptet er. Für ihn sei dadurch ein enormer finanzieller Schaden entstanden: "Wir hatten einige Projekte zusammen geplant, bei denen ich enorm in Vorleistung gegangen bin … und er jetzt gegen sämtliche Verträge verstößt." In einem weiteren Video setzt er noch einen drauf: "Ich verlose unter allen Fans Nikolas Bett, in welchem er das komplette Jahr mietfrei bei mir untergekommen ist." Auch was er von Nikolas Beziehung zu Kim Virginia Hartung (29) hält, teilt der Mann unverblümt mit: "Sie hat die Hosen an, die Frau. Nikola Glumac hat keine Hosen mehr an. Seine Eier wurden ihm, glaube ich, weggenommen."

Zwischen Kim und dem 28-Jährigen ging in den vergangenen Tagen alles Schlag auf Schlag. Vor knapp zwei Wochen gaben die beiden öffentlich zu, sich zu daten. "Wir sind in der Kennenlernphase", betonte die Beauty in einem gemeinsamen Instagram-Video. Zwei Tage später verkündete die Are You The One – Reality Stars in Love-Bekanntheit dann jedoch, für Kim nach Dubai auszuwandern und setzte diesen Plan auch unmittelbar in die Tat um.

Instagram / nikola_glumac Nikola Glumac im Juli 2024

TikTok / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung

