König Charles plant wohl Weihnachtsanruf mit Harrys Kids

Auch wenn Prinz Harry (40) und Herzogin Meghan (43) nicht vorhaben, die Feiertage mit der königlichen Familie in Sandringham zu verbringen, will es sich König Charles (76) wohl nicht entgehen lassen, Archie (5) und Lilibet (3) während der besinnlichen Zeit zu Gesicht zu bekommen. Charles ehemaliger Butler ist sich sicher, dass sich der britische Monarch einen Moment nehmen wird, um mit seinen Enkelkindern zu reden. "Ich wette, dass es am ersten Weihnachtsfeiertag auf jeden Fall irgendeine Art von Kommunikation geben wird. Das steht außer Frage", versicherte Grant Harrold gegenüber The Sun und fügte an: "Ich denke dabei nicht an Harry und Meghan direkt, aber ich habe keinen Zweifel daran, dass der König seine Enkel am Weihnachtstag sehen möchte."

Trotz des angespannten Verhältnisses zwischen dem 76-Jährigen und den Sussexes soll Charles Präsente an die Kleinen senden. Diese Geste beruhe laut Grant auf Gegenseitigkeit, denn auch die Großeltern von Archie und Lili sollen Geschenke im Namen von ihnen erhalten. Der einstige königliche Mitarbeiter beteuerte gegenüber dem Magazin, dass Charles beim Auspacken der Gaben sicher zusehen wollen wird: "Ich wäre überrascht, wenn sie nicht per FaceTime sehen würden, wie die Enkelkinder die Geschenke öffnen, die er ihnen geschickt hat." Der Fünfjährige und die drei Jahre alte Lilibet können allerdings keine Hightech-Spielzeuge erwarten, da der König laut Grant eher klassische Geschenke bevorzugt: "Es wird eher etwas Traditionelles sein, wie ein kleiner Bauernhof aus Holz oder etwas in dieser Richtung."

Seit ihrem Umzug nach Kalifornien im Jahr 2020 feierten Prinz Harry und seine Familie Weihnachten nicht mehr in Sandringham. Stattdessen verbringen sie die Feiertage in ihrem Zuhause in Montecito. "Meghans Mutter Doria wird sich ihnen zu Hause in Montecito anschließen und sie werden dafür sorgen, dass die Kinder einen schönen Tag haben, obwohl sie nicht im Kreise der Großfamilie sind", verriet ein Insider gegenüber Closer über Meghans und Harrys Weihnachtspläne.

Getty Images König Charles und Königin Camilla, Dezember 2024

Getty Images Herzogin Meghan mit Prinz Archie und Prinz Harry

