Max Georges Herzschrittmacher wird schnellstens eingesetzt

Max George (36) benötigt den Herzschrittmacher schneller als erwartet. Erst vor wenigen Stunden meldete sich der The Wanted-Sänger mit der Nachricht, dass er mit Herzproblemen zu tun hat. Nun erklärt er in einem Beitrag auf Instagram: "Leider hat sich meine Herzfrequenz seit fast einer Woche überhaupt nicht mehr erhöht. Deshalb haben wir nicht mehr viel Zeit zu warten und es sieht so aus, als würde ich schneller operiert werden, als die Ärzte zunächst dachten." Doch der 36-Jährige zeigt sich zuversichtlich. Max hat die Hoffnung, schon an Weihnachten wieder zu Hause zu sein.

Das Bandmitglied leidet an einem sogenannten Block im unteren Teil seines Herzens. Max' Herzschlag liegt mit 34 Schlägen pro Minute weit unter dem Normalbereich von 60 bis 100 Schlägen pro Minute. Die Ursache für seine Herzrhythmusstörung konnte bisher jedoch nicht festgestellt werden. Dem Musiker bereitet sein aktueller Gesundheitszustand große Sorgen. "Es ist immer noch eine ziemlich beängstigende Zeit, und die letzten Nächte waren wirklich hart", bringt er seine Gefühle zum Ausdruck. Doch die Unterstützung seitens seiner Familie, Freunde und Fans hält ihn auf Trab und hilft ihm, nach vorn zu schauen. "Das hat mir einen dringend benötigten Auftrieb gegeben und meine Familie wurde mit Unterstützung überschüttet, was mir mehr bedeutet als alles andere", erklärt Max dankbar.

Erst vor wenigen Tagen hatte alles mit Unwohlsein begonnen. Nach einigen Untersuchungen konnten dann die Herzprobleme festgestellt werden. In der Vergangenheit hatte der "Glad You Came"-Interpret mit Depressionen und starken Alkoholproblemen zu kämpfen. Alkohol ist auch oftmals ein Grund für Herzrhythmusstörungen, doch das kann er bei sich eigentlich ausschließen, wie er erklärte. "Ich habe seit viereinhalb Jahren keinen Alkohol mehr getrunken", beteuerte er seinen Fans. Nun hofft Max auf eine schnelle Besserung seines Zustands.

Instagram / maxgeorge Max George, Musiker

