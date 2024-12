Nach Bodyshaming: Sydney Sweeney posiert oben ohne im Netz

Sydney Sweeney (27) sorgt erneut für Aufsehen – diesmal hoch über den Dächern von New York City. Auf Instagram teilte die Schauspielerin eine Reihe überraschender Bilder, auf denen sie oben ohne posiert. Gekleidet nur in eine braun-beige Strickjacke von Miu Miu, kombiniert mit einer lässigen Jeans, weißen Sneakers und einer Mini-Ledertasche des gleichen Designers, präsentierte sie sich von ihrer selbstbewussten Seite. Mit minimalem Make-up und offenem Haar posiert der Hollywood-Star lässig vor der urbanen Kulisse und schrieb dazu: "Rain rain go away."

Die Fotos sind nicht nur ein Mode-Statement, sondern auch eine klare Botschaft, nachdem Sydney erst wenige Tage zuvor mit Bodyshamern auf Instagram abgerechnet hatte. Kritische Stimmen hatten ihr Aussehen kommentiert und sie als "schmerzlich durchschnittlich" oder "nicht fit genug" bezeichnet. Als Reaktion veröffentlichte sie ein Video, in dem sie Screenshots der beleidigenden Kommentare und ihre starke körperliche Verwandlung zeigte. Sydney befindet sich momentan im Training und in der Vorbereitung auf ihre kommende Rolle als Boxerin Christy Martin in einem Biopic. Unterstützt von Fans und Kollegen wie Madelyn Cline (27) und Paris Hilton (43), die ihr Lob aussprachen, stellte Sydney klar: Sie lasse sich nicht unterkriegen.

Privat zeigt sich Sydney immer wieder offen, wenn es darum geht, sich mit authentischen und intensiven Projekten auseinanderzusetzen. Dank ihrer Rollen in Serien wie Euphoria und "The White Lotus" hat die Schauspielerin bewiesen, dass sie ebenso wandlungsfähig wie mutig ist. Ihre Social-Media-Beiträge sind oft ein Mix aus Glamour, Bodenständigkeit und einer gewissen Rebellion gegenüber gesellschaftlichen Erwartungen. Während sich ihre Fans begeistert zeigen, steht fest: Sydney bleibt sich selbst treu – sei es auf der Leinwand, im Fitnessstudio oder auf den Instagram-Feeds ihrer Millionen Follower.

Anzeige Anzeige

Instagram / Sydney_Sweeney Sydney Sweeney, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Instagram / sydney_sweeney Sydney Sweeney und Christy Martin am Set von Christy Martins Biopic, November 2024

Anzeige Anzeige