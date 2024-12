Sydney Sweeney wehrt sich gegen fieses Bodyshaming im Netz

Sydney Sweeney (27) hat mit einer klaren und kraftvollen Reaktion auf Bodyshaming-Kommentare geantwortet, die nach der Veröffentlichung von Bikini-Fotos von ihr im Internet aufgetaucht sind. Nachdem Bilder von ihr beim Sonnenbaden die Runde machten und eine Welle negativer Kommentare zu ihrem Aussehen auslösten, ließ die Schauspielerin sich nicht einschüchtern. Am Freitag, 13. Dezember, teilte Sydney auf Instagram eine Montage der kritischen Bemerkungen und machte deutlich, dass sie den Kritikern nicht einfach nachgeben würde.

In dem Video machte sie die verletzenden Kommentare öffentlich sichtbar. Zudem zeigt sie Ausschnitte, die sie bei ihrer Vorbereitung für ihre neue Rolle, der Profi-Boxerin Christy Martin zeigen. Bereits im Oktober hatte die "Anyone But You"-Darstellerin über ihre intensive Vorbereitung auf die Rolle gesprochen. "In den letzten Monaten habe ich mich ganz dem Training gewidmet, um die Geschichte dieser unglaublichen Frau zum Leben zu erwecken", schrieb sie damals auf Instagram. Zahlreiche Kollegen aus Hollywood, darunter Lili Reinhart (28), Rachel Brosnahan (34) und Isabela Merced, stellten sich hinter Sydney und bekundeten ihre Unterstützung in den sozialen Medien.

Sydney ist seit einigen Jahren ein aufstrebender Stern in Hollywood. Bekannt wurde sie durch ihre Rollen in Serien wie "Euphoria" und "The Handmaid's Tale". Abseits der Kamera zeigt sie sich stets engagiert und setzt sich für Selbstakzeptanz und gegen Bodyshaming ein. Ihre Mutter Lisa äußerte sich ebenfalls zu ihrer Tochter und betonte stolz, wie beeindruckend Sydneys Umgang mit Kritik sei. Mit ihrer offenen und mutigen Art inspiriert sie nicht nur ihre Fans, sondern auch viele Kolleginnen und Kollegen in der Branche. Sydney gilt als Vorbild für viele junge Frauen, indem sie zeigt, wie wichtig es ist, sich selbst treu zu bleiben und gegen Negativität anzukämpfen.

Anzeige Anzeige

Instagram / sydney_sweeney Sydney Sweeney und Christy Martin am Set von Christy Martins Biopic, November 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Sydney Sweeney, Schauspielerin

Anzeige Anzeige