Oliver Pocher kauft seinen Kindern Luxus-Weihnachtsgeschenke

Weihnachten steht vor der Tür und bei Oliver Pocher (46) und seiner Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden (41) dreht sich alles um die Wünsche ihrer gemeinsamen Kinder. Wie im Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt" verraten wurde, sind die Erwartungen der Kinder in diesem Jahr besonders hoch – und teuer. Handys, E-Scooter und anderes technisches High-End-Zubehör stehen auf den Wunschlisten. "Da ist sehr wenig unter 1.000 Euro dabei", meint Oliver, der nicht schlecht staunt, wie dekadent die Vorlieben geworden sind. Dennoch hat er bereits zwei E-Scooter für jeweils 1.200 Euro bestellt, ein echtes "Schnäppchen" im Vergleich zum normalen Preis von 3.500 Euro pro Stück.

Sandy nimmt die Kinder in Schutz und erklärt, dass solche Wünsche typisch für die Zeit seien. Sie ergänzt jedoch schmunzelnd, dass das Fahrrad auf der Liste fast schon bescheiden wirke, verglichen mit iPhones und Gaming-Zubehör. Das Thema führt die beiden auch zu Zukunftsüberlegungen – wobei Oliver ironisch anmerkt, dass bald wohl auch Wünsche nach Schönheitsoperationen und einer Teilnahme an Realityshows folgen könnten.

Trotz seiner Scherze sieht Ollis Ex-Frau in ihm einen echt tollen Papa. Das plauderte sie zuletzt im Podcast "My Way" aus und lobte ihn besonders für seine Zusammenarbeit als Patchwork-Vater. "Also ich muss sagen, da ist er wirklich richtig, richtig gut. Ganz toll. Da kann man sich auch auf ihn verlassen", behauptete die Moderatorin und führte aus: "Er ist tiefenentspannt – und er ist dann schon auch wie eins der Kinder."

Instagram / oliverpocher Oliver Pocher und Sandy Meyer-Wölden im Dezember 2023

Instagram / sandymeyerwoelden Oliver Pocher, Sandy Meyer-Wölden, ihre gemeinsamen Kinder und Amira Aly

