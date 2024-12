Prinzessin Kates Krebsdiagnose beeinflusst Harry-Versöhnung

Prinzessin Kate (42) könnte in der Weihnachtszeit eine besondere Rolle in der königlichen Familie übernehmen, indem sie auf Versöhnung setzt. Trotz eines jahrelangen Konflikts mit Prinz Harry (40) und Herzogin Meghan (43), zu dem schockierende Enthüllungen und harte Anschuldigungen in der Vergangenheit beitrugen, scheint die Royal Lady eine mögliche Annäherung nicht auszuschließen. Wie die königliche Biografin Katie Nicholl in einem Interview mit The Sun erklärte, könnte Kates Krebsdiagnose ihre Sichtweise verändert haben, denn solch eine Lebenssituation führe oft dazu, Prioritäten neu zu überprüfen. "Möglicherweise ist die Prinzessin von Wales noch offen für eine Versöhnung in irgendeiner Form", erklärt sie und betont: "Ich denke, wenn man so etwas wie eine Krebsdiagnose durchmacht und die Art von Reise, die sie gemacht hat, und sich seiner eigenen Sterblichkeit stellt, merkt man, dass das Leben kurz ist. Es ist viel zu kurz für Zerwürfnisse und Familienfehden."

Allerdings stellt sie in dem Gespräch auch klar, dass Kates Mann, Prinz William (42), wohl noch ganz und gar nicht bereit dazu sei, seinem Bruder zu verzeihen. "Kate wurde von Harry vor den Bus geworfen, er hat verletzende Dinge über sie gesagt, er hat die Kinder in seine Erzählungen miteinbezogen", lässt Katie Revue passieren und betont: "Ich denke, der Prinz von Wales ist immer noch sehr, sehr wütend und traurig und fühlt sich betrogen." Eine Einladung zum familiären Weihnachtsfest haben Harry und seine Frau, Herzogin Meghan, offenbar erneut nicht erhalten: Berichten zufolge werden sie das Fest der Liebe mit ihren Kindern in Kalifornien verbringen.

Schon früher wurde die Vermutung geäußert, dass Kate nach ihrer Diagnose nicht nur ihr Leben, sondern auch ihre Prioritäten neu geordnet habe. "Ich bin sicher, dass der Krebs Catherine dazu gebracht hat, ihr Leben und ihre Prioritäten zu überdenken. Ihre Prioritäten werden noch mehr bei ihrer Familie, ihrem Mann und ihren Kindern liegen", war sich unter anderem die Royal-Expertin Jennie Bond im Interview mit OK! sicher.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William im Dezember 2024

