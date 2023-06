"Temptation Island"-Siria glaubt: Nico plante Fremdgehen

Was führte er im Schilde? Nico Legat und seine Freundin Sarah Liebich wollten ihre Beziehung bei Temptation Island testen. Nach dem Beziehungs-Experiment wollten die beiden sogar heiraten und ein Haus bauen. Doch dann kam alles anders: Nico betrog seine Freundin mehrfach unter der Dusche mit Siria Longo. Damit war der Treue-Test gescheitert. Jetzt vermutet die Verführerin, dass Nico bei "Temptation Island" ein abgekartetes Spiel spielte.

Bereits in der Show gab Siria zu, Gefühle für den damals vergebenen Nico entwickelt zu haben. Wie es nach "Temptation Island" für die beiden weiterging, ist noch unklar. Sicher ist aber, dass Nico und Siria zumindest über Instagram Kontakt hatten – bis jetzt. Die beiden folgen sich nicht mehr gegenseitig. Und das erst kurz nachdem Siria in einem Instagram-Livestream mit Daniel Neumann alias D-Kais öffentlich gemacht hatte, dass sie mittlerweile glaubt, dass Nico das Fremdgehen in der Show ganz genau "geplant" habe.

"In dem Moment, wo ich die Zeit mit ihm verbracht habe, war ich halt dumm und blind", zweifelte Siria an Nicos Absichten mit ihr. Vor zwei Monaten unterstützte Nicos Vater, Thorsten Legat (54), die beiden jedoch noch in seiner Instagram-Story. Zu einem Foto, auf dem sich Siria und Nico küssen, schrieb er: "Wo die Liebe hinfällt".

Nico Legat und Siria Longo bei "Temptation Island"

Temptation Island, RTL+ Nico Legat und Siria Longo bei "Temptation Island"

Temptation Island, RTL+ Siria Longo und Nico Legat bei "Temptation Island"

